Залужный: ВСУ испытывают трудности в боях с РФ

23 ноября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Залужный рассказал о трудностях в боях с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Заметил, что обстановка на фронте усложнена. Однако контролируется», — пишет Залужный. Ранее Залужный вызвал панику у Запада, рассказав о тупике в вооруженном конфликте. В статье для The Economist он признался, что войска ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что об этом не стоило говорить, потому что «такие вещи любят тишину».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Заметил, что обстановка на фронте усложнена. Однако контролируется», — пишет Залужный. Ранее Залужный вызвал панику у Запада, рассказав о тупике в вооруженном конфликте. В статье для The Economist он признался, что войска ВСУ не смогут добиться прорыва на фронте. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что об этом не стоило говорить, потому что «такие вещи любят тишину».