Депутат Госдумы Ремезков помог погорельцу из Юлдуса приобрести лечебную кровать

Многие пострадавшие от пожаров обращались в приемную Александра Ремезкова за помощью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

После вмешательства депутата Госдумы Александра Ремезкова у жителя села Юлдус Владислава Сабитова (Курганская область) появилась новая многофункциональная медицинская кровать. Прежнее оборудование вместе с домом и другим имуществом мужчины были уничтожены огнем в весенних пожарах, рассказал чиновник.

«Была проделана большая работа, искренне рад, что совместными усилиями <…> мы смогли приобрести и доставить для инвалида первой группы многофункциональную медицинскую кровать, отвечающую всем требованиям его программы реабилитации. Кровать, установленная в новом доме в селе Юлдус, позволит семье Владислава Сабитова создать наилучшие условия для ухода за близким человеком», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожар в Юлдусе был одним из самых масштабных в регионе. Всего в области за период ЧП сгорело больше 5000 домов и других строений, погибли более 20 человек. В Юлдус летом было направлено 394,5 млн рублей в качестве помощи для погорельцев.