22 ноября 2023

Депутат помог курганскому погорельцу с приобретением сложного оборудования. Фото

Депутат Госдумы Ремезков помог погорельцу из Юлдуса приобрести лечебную кровать
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с депутатами Госдумы Курган, ремезков александр
Многие пострадавшие от пожаров обращались в приемную Александра Ремезкова за помощью Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

После вмешательства депутата Госдумы Александра Ремезкова у жителя села Юлдус Владислава Сабитова (Курганская область) появилась новая многофункциональная медицинская кровать. Прежнее оборудование вместе с домом и другим имуществом мужчины были уничтожены огнем в весенних пожарах, рассказал чиновник.

«Была проделана большая работа, искренне рад, что совместными усилиями <…> мы смогли приобрести и доставить для инвалида первой группы многофункциональную медицинскую кровать, отвечающую всем требованиям его программы реабилитации. Кровать, установленная в новом доме в селе Юлдус, позволит семье Владислава Сабитова создать наилучшие условия для ухода за близким человеком», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пожар в Юлдусе был одним из самых масштабных в регионе. Всего в области за период ЧП сгорело больше 5000 домов и других строений, погибли более 20 человек. В Юлдус летом было направлено 394,5 млн рублей в качестве помощи для погорельцев.

Медкровать оснащена пультом дистанционного управления, имеет функцию подъема головы, ног и прочие приспособления
Медкровать оснащена пультом дистанционного управления, имеет функцию подъема головы, ног и прочие приспособления
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После вмешательства депутата Госдумы Александра Ремезкова у жителя села Юлдус Владислава Сабитова (Курганская область) появилась новая многофункциональная медицинская кровать. Прежнее оборудование вместе с домом и другим имуществом мужчины были уничтожены огнем в весенних пожарах, рассказал чиновник. «Была проделана большая работа, искренне рад, что совместными усилиями <…> мы смогли приобрести и доставить для инвалида первой группы многофункциональную медицинскую кровать, отвечающую всем требованиям его программы реабилитации. Кровать, установленная в новом доме в селе Юлдус, позволит семье Владислава Сабитова создать наилучшие условия для ухода за близким человеком», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Пожар в Юлдусе был одним из самых масштабных в регионе. Всего в области за период ЧП сгорело больше 5000 домов и других строений, погибли более 20 человек. В Юлдус летом было направлено 394,5 млн рублей в качестве помощи для погорельцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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