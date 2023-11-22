После вмешательства депутата Госдумы Александра Ремезкова у жителя села Юлдус Владислава Сабитова (Курганская область) появилась новая многофункциональная медицинская кровать. Прежнее оборудование вместе с домом и другим имуществом мужчины были уничтожены огнем в весенних пожарах, рассказал чиновник.
«Была проделана большая работа, искренне рад, что совместными усилиями <…> мы смогли приобрести и доставить для инвалида первой группы многофункциональную медицинскую кровать, отвечающую всем требованиям его программы реабилитации. Кровать, установленная в новом доме в селе Юлдус, позволит семье Владислава Сабитова создать наилучшие условия для ухода за близким человеком», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пожар в Юлдусе был одним из самых масштабных в регионе. Всего в области за период ЧП сгорело больше 5000 домов и других строений, погибли более 20 человек. В Юлдус летом было направлено 394,5 млн рублей в качестве помощи для погорельцев.
Медкровать оснащена пультом дистанционного управления, имеет функцию подъема головы, ног и прочие приспособления
Фото: страница VK Александра Ремезкова, https://vk.com/wall594255496_1115
После вмешательства депутата Госдумы Александра Ремезкова у жителя села Юлдус Владислава Сабитова (Курганская область) появилась новая многофункциональная медицинская кровать. Прежнее оборудование вместе с домом и другим имуществом мужчины были уничтожены огнем в весенних пожарах, рассказал чиновник. «Была проделана большая работа, искренне рад, что совместными усилиями <…> мы смогли приобрести и доставить для инвалида первой группы многофункциональную медицинскую кровать, отвечающую всем требованиям его программы реабилитации. Кровать, установленная в новом доме в селе Юлдус, позволит семье Владислава Сабитова создать наилучшие условия для ухода за близким человеком», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Пожар в Юлдусе был одним из самых масштабных в регионе. Всего в области за период ЧП сгорело больше 5000 домов и других строений, погибли более 20 человек. В Юлдус летом было направлено 394,5 млн рублей в качестве помощи для погорельцев.