Автомобилист сбил подростка в Перми вечером 22 ноября

О ДТП сообщили очевидцы
В Перми ребенок оказался на обочине в результате ДТП. По словам очевидцев, у мальчика сломана рука. Инцидент произошел вечером 22 ноября.
«Автомобиль сбил подростка на улице Капитанской в Нижней Курье в Перми. <…> Рядом скопились люди. Один из них, по всей видимости, вызывает скорую помощь», — слова очевидцев приводит perm.aif.ru.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Материал дополняется.
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