22 ноября 2023

Автомобилист сбил подростка в Перми вечером 22 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
О ДТП сообщили очевидцы Фото:

В Перми ребенок оказался на обочине в результате ДТП. По словам очевидцев, у мальчика сломана рука. Инцидент произошел вечером 22 ноября.

«Автомобиль сбил подростка на улице Капитанской в Нижней Курье в Перми. <…> Рядом скопились люди. Один из них, по всей видимости, вызывает скорую помощь», — слова очевидцев приводит perm.aif.ru.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Материал дополняется.

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В Перми ребенок оказался на обочине в результате ДТП. По словам очевидцев, у мальчика сломана рука. Инцидент произошел вечером 22 ноября. «Автомобиль сбил подростка на улице Капитанской в Нижней Курье в Перми. <…> Рядом скопились люди. Один из них, по всей видимости, вызывает скорую помощь», — слова очевидцев приводит perm.aif.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Материал дополняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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