Автомобилист сбил подростка в Перми вечером 22 ноября

23 ноября 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

О ДТП сообщили очевидцы Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Перми ребенок оказался на обочине в результате ДТП. По словам очевидцев, у мальчика сломана рука. Инцидент произошел вечером 22 ноября. «Автомобиль сбил подростка на улице Капитанской в Нижней Курье в Перми. <…> Рядом скопились люди. Один из них, по всей видимости, вызывает скорую помощь», — слова очевидцев приводит perm.aif.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Материал дополняется.

В Перми ребенок оказался на обочине в результате ДТП. По словам очевидцев, у мальчика сломана рука. Инцидент произошел вечером 22 ноября. «Автомобиль сбил подростка на улице Капитанской в Нижней Курье в Перми. <…> Рядом скопились люди. Один из них, по всей видимости, вызывает скорую помощь», — слова очевидцев приводит perm.aif.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Материал дополняется.