Депутат Шеремет поддержал Бастрыкина в идее создать идеологию для РФ

23 ноября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Идеи Александра Бастрыкина нашли позитивный отклик в Госдуме РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Идею о включении в Конституцию РФ госидеологии поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, сейчас необходимо сформировать рабочую группу, которая займется проработкой основных направлений. Автором инициативы о поправках является глава СКР Александр Бастрыкин. «Стране нужна государственная идеология, <…> которая позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической жизни и экономики», — отметил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Бастрыкин настаивает на том, что в Конституции РФ должна быть прописана идеология. В Кремле подчеркнули, что пока нет ясной позиции по этому предложению, передает RT. По мнению сенатора Андрея Клишаса, актуальный текст основного закона, одобренный в 2020 году, отвечает всем запросам российского общества и не требует изменений, сообщает MK.RU .

Идею о включении в Конституцию РФ госидеологии поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, сейчас необходимо сформировать рабочую группу, которая займется проработкой основных направлений. Автором инициативы о поправках является глава СКР Александр Бастрыкин. «Стране нужна государственная идеология, <…> которая позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической жизни и экономики», — отметил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Бастрыкин настаивает на том, что в Конституции РФ должна быть прописана идеология. В Кремле подчеркнули, что пока нет ясной позиции по этому предложению, передает RT. По мнению сенатора Андрея Клишаса, актуальный текст основного закона, одобренный в 2020 году, отвечает всем запросам российского общества и не требует изменений, сообщает MK.RU.