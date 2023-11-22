22 ноября 2023

Депутат Шеремет поддержал Бастрыкина в идее создать идеологию для РФ

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Интервью Наумов Станислав Александрович Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Москва , госдума, государственная дума
Идеи Александра Бастрыкина нашли позитивный отклик в Госдуме РФ Фото:

Идею о включении в Конституцию РФ госидеологии поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, сейчас необходимо сформировать рабочую группу, которая займется проработкой основных направлений. Автором инициативы о поправках является глава СКР Александр Бастрыкин.

«Стране нужна государственная идеология, <…> которая позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической жизни и экономики», — отметил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Бастрыкин настаивает на том, что в Конституции РФ должна быть прописана идеология. В Кремле подчеркнули, что пока нет ясной позиции по этому предложению, передает RT. По мнению сенатора Андрея Клишаса, актуальный текст основного закона, одобренный в 2020 году, отвечает всем запросам российского общества и не требует изменений, сообщает MK.RU.

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Идею о включении в Конституцию РФ госидеологии поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, сейчас необходимо сформировать рабочую группу, которая займется проработкой основных направлений. Автором инициативы о поправках является глава СКР Александр Бастрыкин. «Стране нужна государственная идеология, <…> которая позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической жизни и экономики», — отметил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Бастрыкин настаивает на том, что в Конституции РФ должна быть прописана идеология. В Кремле подчеркнули, что пока нет ясной позиции по этому предложению, передает RT. По мнению сенатора Андрея Клишаса, актуальный текст основного закона, одобренный в 2020 году, отвечает всем запросам российского общества и не требует изменений, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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