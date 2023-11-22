Депутат Шеремет поддержал Бастрыкина в идее создать идеологию для РФ

Идею о включении в Конституцию РФ госидеологии поддержал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, сейчас необходимо сформировать рабочую группу, которая займется проработкой основных направлений. Автором инициативы о поправках является глава СКР Александр Бастрыкин.
«Стране нужна государственная идеология, <…> которая позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической жизни и экономики», — отметил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Бастрыкин настаивает на том, что в Конституции РФ должна быть прописана идеология. В Кремле подчеркнули, что пока нет ясной позиции по этому предложению, передает RT. По мнению сенатора Андрея Клишаса, актуальный текст основного закона, одобренный в 2020 году, отвечает всем запросам российского общества и не требует изменений, сообщает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.