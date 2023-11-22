22 ноября 2023

«Ведомости»: регионы России потеряли 300 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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56 субъектов потеряли, а 27 получили дополнительно в свой бюджет те же деньги Фото:

56 регионов РФ потеряли почти 300 млрд рублей из-за смены налоговой политики. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

«Для 56 пострадавших регионов отмена КГН привела к снижению выплат налога на прибыль на 281,2 млрд рублей», — передают «Ведомости», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Издание поясняет, что общая величина поступлений от групп компаний не изменилась, произошло перетекание из одних бюджетов субъектов в другие. В итоге 56 субъектов в минусе и 27 в плюсе.

Эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин сообщил, что в новом проекте бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом, уменьшатся дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. По его словам, это связано с высокой поддержкой субъектов во время пандемии, а также после начала СВО и введения санкций.

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56 регионов РФ потеряли почти 300 млрд рублей из-за смены налоговой политики. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. «Для 56 пострадавших регионов отмена КГН привела к снижению выплат налога на прибыль на 281,2 млрд рублей», — передают «Ведомости», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Издание поясняет, что общая величина поступлений от групп компаний не изменилась, произошло перетекание из одних бюджетов субъектов в другие. В итоге 56 субъектов в минусе и 27 в плюсе. Эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин сообщил, что в новом проекте бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом, уменьшатся дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. По его словам, это связано с высокой поддержкой субъектов во время пандемии, а также после начала СВО и введения санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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