«Ведомости»: регионы России потеряли 300 млрд рублей

23 ноября 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

56 субъектов потеряли, а 27 получили дополнительно в свой бюджет те же деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 56 регионов РФ потеряли почти 300 млрд рублей из-за смены налоговой политики. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. «Для 56 пострадавших регионов отмена КГН привела к снижению выплат налога на прибыль на 281,2 млрд рублей», — передают «Ведомости», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Издание поясняет, что общая величина поступлений от групп компаний не изменилась, произошло перетекание из одних бюджетов субъектов в другие. В итоге 56 субъектов в минусе и 27 в плюсе. Эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин сообщил, что в новом проекте бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом, уменьшатся дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. По его словам, это связано с высокой поддержкой субъектов во время пандемии, а также после начала СВО и введения санкций.

56 регионов РФ потеряли почти 300 млрд рублей из-за смены налоговой политики. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. «Для 56 пострадавших регионов отмена КГН привела к снижению выплат налога на прибыль на 281,2 млрд рублей», — передают «Ведомости», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Издание поясняет, что общая величина поступлений от групп компаний не изменилась, произошло перетекание из одних бюджетов субъектов в другие. В итоге 56 субъектов в минусе и 27 в плюсе. Эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин сообщил, что в новом проекте бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом, уменьшатся дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. По его словам, это связано с высокой поддержкой субъектов во время пандемии, а также после начала СВО и введения санкций.