22 ноября 2023

В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, такси, яндекс такси
В некоторых случаях таксисты отказываются брать заказы Фото:

Жители Екатеринбурга жалуются на цены на такси, которые выросли примерно в два раза из-за снегопада. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Цены на такси растут прямо на глазах. Чтобы добраться из центра на Уралмаш, придется отдать около 431 рубля», — рассказал екатеринбуржец. За эту же цену предлагают добраться от главного корпуса Уральского федерального университета до центра города, но за 19 минут поездки. В некоторых случаях таксисты не берут заказы, чтобы не встать в пробки.

На фоне сильного снегопада утром 23 ноября екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. На данный момент на региональных трассах работают 334 единицы спецтехники.

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Жители Екатеринбурга жалуются на цены на такси, которые выросли примерно в два раза из-за снегопада. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Цены на такси растут прямо на глазах. Чтобы добраться из центра на Уралмаш, придется отдать около 431 рубля», — рассказал екатеринбуржец. За эту же цену предлагают добраться от главного корпуса Уральского федерального университета до центра города, но за 19 минут поездки. В некоторых случаях таксисты не берут заказы, чтобы не встать в пробки. На фоне сильного снегопада утром 23 ноября екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. На данный момент на региональных трассах работают 334 единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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