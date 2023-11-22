В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

23 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В некоторых случаях таксисты отказываются брать заказы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жители Екатеринбурга жалуются на цены на такси, которые выросли примерно в два раза из-за снегопада. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Цены на такси растут прямо на глазах. Чтобы добраться из центра на Уралмаш, придется отдать около 431 рубля», — рассказал екатеринбуржец. За эту же цену предлагают добраться от главного корпуса Уральского федерального университета до центра города, но за 19 минут поездки. В некоторых случаях таксисты не берут заказы, чтобы не встать в пробки. На фоне сильного снегопада утром 23 ноября екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. На данный момент на региональных трассах работают 334 единицы спецтехники. Фото: читатели URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются на цены на такси, которые выросли примерно в два раза из-за снегопада. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Цены на такси растут прямо на глазах. Чтобы добраться из центра на Уралмаш, придется отдать около 431 рубля», — рассказал екатеринбуржец. За эту же цену предлагают добраться от главного корпуса Уральского федерального университета до центра города, но за 19 минут поездки. В некоторых случаях таксисты не берут заказы, чтобы не встать в пробки. На фоне сильного снегопада утром 23 ноября екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. На данный момент на региональных трассах работают 334 единицы спецтехники.