Жители Екатеринбурга жалуются на цены на такси, которые выросли примерно в два раза из-за снегопада. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Цены на такси растут прямо на глазах. Чтобы добраться из центра на Уралмаш, придется отдать около 431 рубля», — рассказал екатеринбуржец. За эту же цену предлагают добраться от главного корпуса Уральского федерального университета до центра города, но за 19 минут поездки. В некоторых случаях таксисты не берут заказы, чтобы не встать в пробки.
На фоне сильного снегопада утром 23 ноября екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. На данный момент на региональных трассах работают 334 единицы спецтехники.
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