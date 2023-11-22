Снегопад продолжится до 24 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне сильного снегопада утром екатеринбуржцы встали в пробки. Также люди не могут дождаться общественного транспорта. Об этом URA.RU рассказывают жители города.

«Стояла на остановке 40 минут, а 24 автобуса все нет. Даже такси в эту сторону не едет из-за пробок», — пишет наша читательница. Она уточнила, что каждое утро на остановке много людей и ей страшно представить, что будет, когда ударят 30-градусные морозы. Житель Академического также пожаловался, что дожидаться общественный транспорт ему пришлось очень долго.

Судя по «Яндекс Карте», город стоит в восьмибалльных пробках. За 15-минутную поездку на такси от главного корпуса Уральского федерального университета до Главпочтамта придется отдать до 430 рублей.

Как сообщает департамент информационной политики, на региональных трассах сегодня работают 334 единицы спецтехники. «По информации Управления автомобильных дорог для борьбы с последствиями снегопада задействованы 241 комбинированная дорожная машина, 39 автогрейдеров, 32 автомобиля с отвалом, 22 единицы другой техники. За минувшие сутки для борьбы с зимней скользкостью было израсходовано 8240 тонн пескосоляной смеси. Дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме до устранения последствий снегопада», — заявили представители правительства.

На данный момент известно, что за сутки на западе области выпало до 20 см снега. Водителей предупреждают, что на дорогах есть снежный накат и гололед. Синоптики предсказывают, что снегопад продолжится до 24 ноября. «Сообщить об участках, которые нуждаются в уборке можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83», — пояснили в ДИП.

Судя по карте, в городе множество аварий Скриншот с «Яндекс Карт»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Мичуринского ждут автобус по 40 минут Фото: читатель URA.RU