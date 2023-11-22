22 ноября 2023

Мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. Фото

Мэр Екатеринбурга Орлов раскритиковал чиновников за некачественную уборку снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург не успевает справляться с последствиями снегопадов
Екатеринбург не успевает справляться с последствиями снегопадов Фото:

Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации.

«Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство.

В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений.

Екатеринбург засыпало снегом
Екатеринбург засыпало снегом
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Движение транспорта в городе затруднено
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Лестницы не успевают очищать от снега
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Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации. «Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство. В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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