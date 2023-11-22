Мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. Фото

Мэр Екатеринбурга Орлов раскритиковал чиновников за некачественную уборку снега

23 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Екатеринбург не успевает справляться с последствиями снегопадов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации. «Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство. В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений. Екатеринбург засыпало снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение транспорта в городе затруднено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лестницы не успевают очищать от снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синоптики прогнозируют продолжение сильных снегопадов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По нечищеным дорогам и тротуарам трудно и ездить, и ходить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Окончание снегопада на юге области планируется в четверг вечером, а на севере — в пятницу утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации. «Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство. В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений.