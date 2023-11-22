Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации.
«Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство.
В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений.
Мэр Алексей Орлов раскритиковал подчиненных за некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации. «Еще с вечера критиковал уборку, недоволен был», — рассказал URA.RU один из участников чата, где состоят чиновники, ответственные за состояние дорог и тротуаров. По его словам, утром 23 ноября глава продолжил высказывать недовольство. В начале ноября Орлов уже критиковал чиновников за заснеженные улицы. «Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — говорил он на встрече начальникам районных дорожно-эксплуатационных управлений.