02 ноября 2023

Мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку города от снега и наледи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов провел выездное совещание с чиновниками
Алексей Орлов провел выездное совещание с чиновниками Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен уборкой улиц от снега и наледи и призвал чиновников к стыду. Речь об этом шла на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений.

«Зима только начинается. Такое ощущение, что мы разучились зимой город содержать, хотя в прошлом году вроде все нормально было. Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — цитирует Орлова портал 66.RU.

Также мэр поделился, что наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен уборкой улиц от снега и наледи и призвал чиновников к стыду. Речь об этом шла на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений. «Зима только начинается. Такое ощущение, что мы разучились зимой город содержать, хотя в прошлом году вроде все нормально было. Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — цитирует Орлова портал 66.RU. Также мэр поделился, что наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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