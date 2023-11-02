Мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку города от снега и наледи

03 ноября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов провел выездное совещание с чиновниками Фото: Илья Московец, URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен уборкой улиц от снега и наледи и призвал чиновников к стыду. Речь об этом шла на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений. «Зима только начинается. Такое ощущение, что мы разучились зимой город содержать, хотя в прошлом году вроде все нормально было. Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — цитирует Орлова портал 66.RU. Также мэр поделился, что наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался недоволен уборкой улиц от снега и наледи и призвал чиновников к стыду. Речь об этом шла на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений. «Зима только начинается. Такое ощущение, что мы разучились зимой город содержать, хотя в прошлом году вроде все нормально было. Люди из-за нас получают травмы, сидят на больничном. Нам за это должно быть стыдно — это наша недоработка», — цитирует Орлова портал 66.RU. Также мэр поделился, что наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос.