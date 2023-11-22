В Челябинске таксисты и курьеры стали самыми высокооплачиваемыми рабочими

В Челябинске и Магнитогорске таксисты с курьерами стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочего персонала. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, зарплаты разнорабочих также находятся на высоком уровне.
«Самый высокий доход среди „синих воротничков“, представляющих массовые рабочие специальности, имеют водители такси, причем и в Челябинске, и в Магнитогорске. В среднем они получают по 95 тысяч рублей в месяц», — рассказали в HeadHunter.
На втором месте по зарплатам в Челябинске оказались курьеры. Их ежемесячный доход достиг 88 тысяч рублей. На третьем месте расположились зарплаты торговых представителей. В среднем им предлагают по 60,7 тысячи рублей.
В Магнитогорске курьеры со своими доходами заняли вторую строчку. Он в среднем зарабатывают 73,4 тысячи рублей. На третьем месте оказалось у разнорабочих с зарплатой в 69,3 тысячи рублей.
Руководитель службы исследований Мария Игнатова спрогнозировала, что рост доходов указанных категорий продолжится. Это связана со значительным ростом данных секторов при наличии дефицита кадров.
Среди прочих специалистов в рейтинг высоких зарплат назвали торговых представителей (в Челябинске средняя зарплата составила 60,7 тысячи рублей, в Магнитогорске — 55 тысяч) и официантов (по 40 тысяч рублей в каждом из городов). Ниже зарплата оказалась у работников склада, продавцов, охранников и уборщиц.
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