В Челябинске таксисты и курьеры стали самыми высокооплачиваемыми рабочими

HeadHunter: таксисты стали самыми оплачиваемыми рабочими Челябинска

23 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Таксисты Челябинска стали самыми оплачиваемыми «синими воротничками» Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске и Магнитогорске таксисты с курьерами стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочего персонала. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, зарплаты разнорабочих также находятся на высоком уровне. «Самый высокий доход среди „синих воротничков“, представляющих массовые рабочие специальности, имеют водители такси, причем и в Челябинске, и в Магнитогорске. В среднем они получают по 95 тысяч рублей в месяц», — рассказали в HeadHunter. На втором месте по зарплатам в Челябинске оказались курьеры. Их ежемесячный доход достиг 88 тысяч рублей. На третьем месте расположились зарплаты торговых представителей. В среднем им предлагают по 60,7 тысячи рублей. В Магнитогорске курьеры со своими доходами заняли вторую строчку. Он в среднем зарабатывают 73,4 тысячи рублей. На третьем месте оказалось у разнорабочих с зарплатой в 69,3 тысячи рублей. Руководитель службы исследований Мария Игнатова спрогнозировала, что рост доходов указанных категорий продолжится. Это связана со значительным ростом данных секторов при наличии дефицита кадров. Среди прочих специалистов в рейтинг высоких зарплат назвали торговых представителей (в Челябинске средняя зарплата составила 60,7 тысячи рублей, в Магнитогорске — 55 тысяч) и официантов (по 40 тысяч рублей в каждом из городов). Ниже зарплата оказалась у работников склада, продавцов, охранников и уборщиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске и Магнитогорске таксисты с курьерами стали самыми высокооплачиваемыми представителями рабочего персонала. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, зарплаты разнорабочих также находятся на высоком уровне. «Самый высокий доход среди „синих воротничков“, представляющих массовые рабочие специальности, имеют водители такси, причем и в Челябинске, и в Магнитогорске. В среднем они получают по 95 тысяч рублей в месяц», — рассказали в HeadHunter. На втором месте по зарплатам в Челябинске оказались курьеры. Их ежемесячный доход достиг 88 тысяч рублей. На третьем месте расположились зарплаты торговых представителей. В среднем им предлагают по 60,7 тысячи рублей. В Магнитогорске курьеры со своими доходами заняли вторую строчку. Он в среднем зарабатывают 73,4 тысячи рублей. На третьем месте оказалось у разнорабочих с зарплатой в 69,3 тысячи рублей. Руководитель службы исследований Мария Игнатова спрогнозировала, что рост доходов указанных категорий продолжится. Это связана со значительным ростом данных секторов при наличии дефицита кадров. Среди прочих специалистов в рейтинг высоких зарплат назвали торговых представителей (в Челябинске средняя зарплата составила 60,7 тысячи рублей, в Магнитогорске — 55 тысяч) и официантов (по 40 тысяч рублей в каждом из городов). Ниже зарплата оказалась у работников склада, продавцов, охранников и уборщиц.