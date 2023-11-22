Депутаты-единороссы требуют отставки главы Нефтеюганска

23 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Нефтеюганска собирают фракцию для отставки мэра Эльвиры Бугай Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутата-единороссы Нефтеюганска готовят заседание фракции с требованием отставки главы города Эльвиры Бугай. Накануне они решением местного политсовета исключили главы города из партии. Об этом URA.RU сообщила вице-спикер гордумы Елена Власова. Скандал разгорелся из-за размещенного в соцсетях ролика с бойцами СВО, которые обвинили гордуму в блокировке выделения денег из бюджета на помощь военнослужащим. Депутаты заявили, что глава города пыталась провести в одном пакете поправок помощь бойцам и деньги на благоустройство. Гордума одобрила только поддержку СВО. «Мы вышли на жену бойца, которая разместила ролик. Она письменно подтвердила, что ее супругу в зону СВО позвонила Бугай и попросила выступить с обращением к депутатам, что мы якобы блокируем выплаты участникам СВО. Это недопустимо для члена партии», — заявила вице-спикер думы Нефтеюганска Власова. Дозвониться до главы Нефтеюганска не удалось, у нее выключен телефон. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Нефтеюганска пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на действия главы города. Они отправили ей письменное обращение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата-единороссы Нефтеюганска готовят заседание фракции с требованием отставки главы города Эльвиры Бугай. Накануне они решением местного политсовета исключили главы города из партии. Об этом URA.RU сообщила вице-спикер гордумы Елена Власова. Скандал разгорелся из-за размещенного в соцсетях ролика с бойцами СВО, которые обвинили гордуму в блокировке выделения денег из бюджета на помощь военнослужащим. Депутаты заявили, что глава города пыталась провести в одном пакете поправок помощь бойцам и деньги на благоустройство. Гордума одобрила только поддержку СВО. «Мы вышли на жену бойца, которая разместила ролик. Она письменно подтвердила, что ее супругу в зону СВО позвонила Бугай и попросила выступить с обращением к депутатам, что мы якобы блокируем выплаты участникам СВО. Это недопустимо для члена партии», — заявила вице-спикер думы Нефтеюганска Власова. Дозвониться до главы Нефтеюганска не удалось, у нее выключен телефон. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Нефтеюганска пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на действия главы города. Они отправили ей письменное обращение.