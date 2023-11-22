22 ноября 2023

В ХМАО пойдет под суд коммунальщик, из-за которого ребенок упал в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексеенко Алексею в суде Центрального района. Челябинск, конвой, клетка, арест, тюрьма, подсудимый, полиция, суд, мера пресечения
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Пыть-Яхе пойдет по суд начальник района тепловых сетей управления городского хозяйства, из-за которого ребенок упал на улице в яму с кипятком. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного комитета ХМАО.

«Восьмилетний потерпевший, направляясь в образовательное учреждение и проходя придомовую территорию в 6 микрорайоне „Пионерный“ г. Пыть-Яха, упал в яму с горячей водой, образовавшейся в связи с порывом теплосетей и создающую непосредственную угрозу для жизни и здоровья, получив при этом телесные повреждения в виде термических ожогов нижних конечностей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения.

Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента, добавляют в прокуратуре. В Прокуратуре ХМАО сообщили, что в суд направлен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Пыть-Яха сделал заявление после ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком. Александр Морозов встретился с семьей мальчика, извинился и взял ситуацию под личный контроль.

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В Пыть-Яхе пойдет по суд начальник района тепловых сетей управления городского хозяйства, из-за которого ребенок упал на улице в яму с кипятком. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного комитета ХМАО. «Восьмилетний потерпевший, направляясь в образовательное учреждение и проходя придомовую территорию в 6 микрорайоне „Пионерный“ г. Пыть-Яха, упал в яму с горячей водой, образовавшейся в связи с порывом теплосетей и создающую непосредственную угрозу для жизни и здоровья, получив при этом телесные повреждения в виде термических ожогов нижних конечностей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения. Начальник тепловых сетей вовремя не устранил последствия аварии и не оградил место прорыва, что и стало причиной инцидента, добавляют в прокуратуре. В Прокуратуре ХМАО сообщили, что в суд направлен иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Пыть-Яха сделал заявление после ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком. Александр Морозов встретился с семьей мальчика, извинился и взял ситуацию под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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