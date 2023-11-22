22 ноября 2023

Тюменцам рассказали, как распознать гонконгский грипп

Роспотребнадзор: гонконгский грипп имеет классическую симптоматику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, градусник, температура, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, повышение температуры, фармацевтика, температура тела, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Гонконгский грипп протекает с классическими гриппозными симптомами Фото:

Гонконгский грипп (грипп А) схож по симптоматике с классическим вирусом гриппа. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

«Грипп А протекает с классическими гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа. Среди признаков: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, что наиболее эффективным способом профилактики от гриппа считается вакцинация. В регионе, по данным ведомства, привито свыше 900 тысяч человек, или 60% от численности населения Тюменской области.

В начале ноября в Тюменской области выявили первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших были двое детей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гонконгский грипп (грипп А) схож по симптоматике с классическим вирусом гриппа. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. «Грипп А протекает с классическими гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа. Среди признаков: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рассказали, что наиболее эффективным способом профилактики от гриппа считается вакцинация. В регионе, по данным ведомства, привито свыше 900 тысяч человек, или 60% от численности населения Тюменской области. В начале ноября в Тюменской области выявили первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших были двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...