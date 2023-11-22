Тюменцам рассказали, как распознать гонконгский грипп

Гонконгский грипп (грипп А) схож по симптоматике с классическим вирусом гриппа. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
«Грипп А протекает с классическими гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа. Среди признаков: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рассказали, что наиболее эффективным способом профилактики от гриппа считается вакцинация. В регионе, по данным ведомства, привито свыше 900 тысяч человек, или 60% от численности населения Тюменской области.
В начале ноября в Тюменской области выявили первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших были двое детей.
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