В качестве основной профилактики против гриппа врачи называют вакцинацию
В Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей. Заболевшие не были привиты против гриппа», — говорится в сообщении ведомства.
Региональное управление Роспотребнадзора напоминает о мерах профилактики при борьбе с гриппом. В числе основных — вакцинация и соблюдение гигиены. В настоящее время прививочная кампания от гриппа развернута в городских поликлиниках.
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