02 ноября 2023

В Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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В качестве основной профилактики против гриппа врачи называют вакцинацию
В качестве основной профилактики против гриппа врачи называют вакцинацию Фото:

В Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей. Заболевшие не были привиты против гриппа», — говорится в сообщении ведомства.

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает о мерах профилактики при борьбе с гриппом. В числе основных — вакцинация и соблюдение гигиены. В настоящее время прививочная кампания от гриппа развернута в городских поликлиниках.

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В Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей. Заболевшие не были привиты против гриппа», — говорится в сообщении ведомства. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает о мерах профилактики при борьбе с гриппом. В числе основных — вакцинация и соблюдение гигиены. В настоящее время прививочная кампания от гриппа развернута в городских поликлиниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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