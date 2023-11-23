«Уральские авиалинии» опровергли невозможность эвакуации севшего в поле самолета

23 ноября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В авиакомпании сообщили, что севший в поле борт сможет летать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что у России нет технических средств для эвакуации севшего в поле Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний», является недостоверной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в украинских telegram-каналах начали распространяться публикации о том, что Россия якобы не имеет технических возможностей для того, чтобы вывезти воздушное судно Airbus A320 «Уральских авиалиний» из поля Новосибирской области. Однако в авиакомпании URA.RU, в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков, опровергли эту информацию. «Эта информация не соответствует действительности», — сообщили агентству в «Уральских авиалиниях». Комментировать вопрос о том, когда воздушное судно будет эвакуировано, в «Уральских авиалиниях» отказались. Но авиакомпания в своем официальном telegram-канале ранее рассказала о том, что самолет сам сможет взлететь с поля, так как исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. До этого также сообщалось о том, что борт находится в хорошем состоянии. Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск 12 сентября, но долететь до аэропорта воздушному судну не удалось — не сработала гидравлика закрылок. Поэтому борт экстренно был направлен в Новосибирск. Но по пути закончилось топливо, из-за этого пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. Посадка была совершена успешно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что у России нет технических средств для эвакуации севшего в поле Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний», является недостоверной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в украинских telegram-каналах начали распространяться публикации о том, что Россия якобы не имеет технических возможностей для того, чтобы вывезти воздушное судно Airbus A320 «Уральских авиалиний» из поля Новосибирской области. Однако в авиакомпании URA.RU, в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков, опровергли эту информацию. «Эта информация не соответствует действительности», — сообщили агентству в «Уральских авиалиниях». Комментировать вопрос о том, когда воздушное судно будет эвакуировано, в «Уральских авиалиниях» отказались. Но авиакомпания в своем официальном telegram-канале ранее рассказала о том, что самолет сам сможет взлететь с поля, так как исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. До этого также сообщалось о том, что борт находится в хорошем состоянии. Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск 12 сентября, но долететь до аэропорта воздушному судну не удалось — не сработала гидравлика закрылок. Поэтому борт экстренно был направлен в Новосибирск. Но по пути закончилось топливо, из-за этого пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. Посадка была совершена успешно.