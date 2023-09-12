Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на грунт недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Информации о пострадавших нет.
«Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска», — говорится в сообщении канала. Там уточнили, что на борту находятся 170 человек, среди которых есть дети. Однако информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что самолет подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. Судно сменило курс. В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам.
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