Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт под Новосибирском

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Самолет сел на грунт, передает Baza (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на грунт недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Информации о пострадавших нет.

«Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска», — говорится в сообщении канала. Там уточнили, что на борту находятся 170 человек, среди которых есть дети. Однако информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что самолет подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. Судно сменило курс. В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на грунт недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Информации о пострадавших нет. «Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска», — говорится в сообщении канала. Там уточнили, что на борту находятся 170 человек, среди которых есть дети. Однако информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. Судно сменило курс. В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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