Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт под Новосибирском

12 сентября 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Самолет сел на грунт, передает Baza (архивное фото) Фото: Владимир Шубин © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на грунт недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Информации о пострадавших нет. «Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска», — говорится в сообщении канала. Там уточнили, что на борту находятся 170 человек, среди которых есть дети. Однако информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. Судно сменило курс. В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку на грунт недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Информации о пострадавших нет. «Самолет „Уральских авиалиний“, летевший из Сочи в Омск, по предварительным данным, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска», — говорится в сообщении канала. Там уточнили, что на борту находятся 170 человек, среди которых есть дети. Однако информации о пострадавших нет. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал тревоги, не выполнив посадку в аэропорту. Судно сменило курс. В пресс-службе аэропорта Новосибирска ТАСС сообщили, что самолет был отправлен на запасную площадку по техническим причинам.