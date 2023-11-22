22 ноября 2023

Дмитрий Артюхов дал название следующему году в ЯНАО. Фото, видео

Дмитрий Артюхов объявил в ЯНАО 2024 «Годом детства»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов назвал 2024 год — годом детства на Ямале Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал символическое название 2024 году. Он объявил его «Годом детства», передает корреспондент URA.RU.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент РФ [Владимир Путин] объявил 202 Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — приводит корреспондент агентства слова Дмитрия Артюхова, во время презентации ямальского стенда на выставке «Россия».

Выставка «Россия» начала свою работу 4 ноября, на ней представлены стенды от всех субъектов Российской Федерации. 23 ноября на выставке проводятся дни, посвященные ЯНАО и ХМАО.

Дмитрий Артюхов объявил 2024 год в ЯНАО — «Годом детства»
Дмитрий Артюхов объявил 2024 год в ЯНАО — «Годом детства»
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал символическое название 2024 году. Он объявил его «Годом детства», передает корреспондент URA.RU. «Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент РФ [Владимир Путин] объявил 202 Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — приводит корреспондент агентства слова Дмитрия Артюхова, во время презентации ямальского стенда на выставке «Россия». Выставка «Россия» начала свою работу 4 ноября, на ней представлены стенды от всех субъектов Российской Федерации. 23 ноября на выставке проводятся дни, посвященные ЯНАО и ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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