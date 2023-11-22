Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал символическое название 2024 году. Он объявил его «Годом детства», передает корреспондент URA.RU.
«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент РФ [Владимир Путин] объявил 202 Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — приводит корреспондент агентства слова Дмитрия Артюхова, во время презентации ямальского стенда на выставке «Россия».
Выставка «Россия» начала свою работу 4 ноября, на ней представлены стенды от всех субъектов Российской Федерации. 23 ноября на выставке проводятся дни, посвященные ЯНАО и ХМАО.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.