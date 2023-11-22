Дмитрий Артюхов дал название следующему году в ЯНАО. Фото, видео

Дмитрий Артюхов объявил в ЯНАО 2024 «Годом детства»

23 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов назвал 2024 год — годом детства на Ямале Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал символическое название 2024 году. Он объявил его «Годом детства», передает корреспондент URA.RU. «Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент РФ [Владимир Путин] объявил 202 Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — приводит корреспондент агентства слова Дмитрия Артюхова, во время презентации ямальского стенда на выставке «Россия». Выставка «Россия» начала свою работу 4 ноября, на ней представлены стенды от всех субъектов Российской Федерации. 23 ноября на выставке проводятся дни, посвященные ЯНАО и ХМАО. Дмитрий Артюхов объявил 2024 год в ЯНАО — «Годом детства» Фото: URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал символическое название 2024 году. Он объявил его «Годом детства», передает корреспондент URA.RU. «Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент РФ [Владимир Путин] объявил 202 Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — приводит корреспондент агентства слова Дмитрия Артюхова, во время презентации ямальского стенда на выставке «Россия». Выставка «Россия» начала свою работу 4 ноября, на ней представлены стенды от всех субъектов Российской Федерации. 23 ноября на выставке проводятся дни, посвященные ЯНАО и ХМАО.