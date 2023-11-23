Тюменским медикам поднимут зарплату

В Тюменской области увеличат оклады медицинских работников. Соответствующая информация представлена в проекте распоряжения департамента здравоохранения региона.
«Внести изменения в положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области. Поправки вступят в силу с 1 февраля 2024 года», — говорится в проекте распоряжения ведомства.
Зарплата медиков в Тюмени
Согласно документу, планируется повысить оклады медицинских работников. Это, в свою очередь, повлияет на размер их зарплат.
К примеру, сейчас оклад санитарок составляет 8 500 рублей, а после изменений станет 14 280, прибавив 68%. Увеличатся оклады и у среднего медицинского и фармацевтического персонала, в зависимости от квалификации. К примеру:
- младший фармацевт: +61% (16 422 рублей);
- медицинская сестра: +61% (19 159);
- фельдшер: +61% (20 528);
- врач-стажер: +74% (26 622);
- участковые терапевты и педиатры: +74% (34 018);
- анестезиолог-реаниматолог: +74% (35 496).
Поднимут оклады и руководителям структурных подразделений учреждений, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование. К примеру, заведующие хирургическими отделениями в стационарах также получат прибавку в 74%, а их оклад достигнет 41 412 рублей.
Выплаты медикам в 2023 году
Медикам увеличат надбавки за квалификационные категории. Кроме того, вводится новая стимулирующая выплата для водителей скорых. Она составит 5 000 рублей в месяц.
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