Тюменским медикам поднимут зарплату

Депздрав готовится существенно увеличить оклады медицинских работников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области увеличат оклады медицинских работников. Соответствующая информация представлена в проекте распоряжения департамента здравоохранения региона.

«Внести изменения в положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области. Поправки вступят в силу с 1 февраля 2024 года», — говорится в проекте распоряжения ведомства.

Зарплата медиков в Тюмени

Согласно документу, планируется повысить оклады медицинских работников. Это, в свою очередь, повлияет на размер их зарплат.

К примеру, сейчас оклад санитарок составляет 8 500 рублей, а после изменений станет 14 280, прибавив 68%. Увеличатся оклады и у среднего медицинского и фармацевтического персонала, в зависимости от квалификации. К примеру:

младший фармацевт: +61% (16 422 рублей);

медицинская сестра: +61% (19 159);

фельдшер: +61% (20 528);

врач-стажер: +74% (26 622);

участковые терапевты и педиатры: +74% (34 018);

анестезиолог-реаниматолог: +74% (35 496).

Поднимут оклады и руководителям структурных подразделений учреждений, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование. К примеру, заведующие хирургическими отделениями в стационарах также получат прибавку в 74%, а их оклад достигнет 41 412 рублей.

Выплаты медикам в 2023 году

Медикам увеличат надбавки за квалификационные категории. Кроме того, вводится новая стимулирующая выплата для водителей скорых. Она составит 5 000 рублей в месяц.