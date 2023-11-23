Курганцы ищут виновного, из-за которого жилье в новостройке оказалось затоплено

24 ноября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Застройщик объяснил проблемы в квартирах некомпетентностью рабочих, нанятых собственниками для ремонта (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Собственники квартир в новом доме по улице Коли Мяготина в Кургане столкнулись с протечками, частичным отсутствием отопления и замыканием электропроводки. Они пытаются установить причину возникновения проблем. Об этом URA.RU рассказали жители дома. «В нашей квартире не решается проблема с отоплением. На первом этаже квартиры отопления нет и проблемы с электричеством», — рассказал один из жителей новостройки. Несколько соседей в доме получили жилье с рядом неполадок, среди которых некорректная работа системы отопления и сырость стен в результате регулярного подтопления. По словам жителей, на фоне этого в квартирах образовался грибок на стенах, а проводку регулярного замыкает. Кроме того, кому-то квартиры были сданы с кривизной стен и с другими проблемами, предполагающими гарантийное вмешательство. Курганцы считают, что такое качество работ подвергает их здоровье опасности. Некоторые жильцы не решаются делать ремонт, ведь подтопление испортит труд собственников, как это уже произошло у соседей. Кроме того, собственники, ссылаясь на специалистов, убеждены, что проблема с затоплением связана с установкой системы отвода канализации, которая якобы была проведена с ошибками. Корреспонденту URA.RU застройщик ответил по запросу, что о всех проблемах знает. С заявками на их устранение собственники обращаются в гарантийную службу. «Срок устранения недостатков составляет до двух месяцев. Это время требуется на доставку комплектующих, вызов подрядчиков, предоставление доступа в квартиру. Экстренные вопросы, связанные, например, с протечками, мы решаем гораздо быстрее», — пояснил представитель компании. Также было дано разъяснение, что неполадки в отоплении зачастую возникают из-за некомпетентности рабочих, нанятых собственниками. В Кургане, по словам застройщика, так случилось в нескольких квартирах. «Сантехник снял радиатор, чтобы маляры покрасили стены за ними, а обратно установил с нарушением технологии. Как результат — протечка. Или неверно подключил краны в санузле. Однажды после таких работ затопило четыре квартиры и лифтовую шахту. Последствия устранила управляющая компания», — привел примеры застройщик. Кроме того, как было отмечено компанией, к протечкам приводит неправильная эксплуатация приборов отопления — снижать давление в системе нужно постепенно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собственники квартир в новом доме по улице Коли Мяготина в Кургане столкнулись с протечками, частичным отсутствием отопления и замыканием электропроводки. Они пытаются установить причину возникновения проблем. Об этом URA.RU рассказали жители дома. «В нашей квартире не решается проблема с отоплением. На первом этаже квартиры отопления нет и проблемы с электричеством», — рассказал один из жителей новостройки. Несколько соседей в доме получили жилье с рядом неполадок, среди которых некорректная работа системы отопления и сырость стен в результате регулярного подтопления. По словам жителей, на фоне этого в квартирах образовался грибок на стенах, а проводку регулярного замыкает. Кроме того, кому-то квартиры были сданы с кривизной стен и с другими проблемами, предполагающими гарантийное вмешательство. Курганцы считают, что такое качество работ подвергает их здоровье опасности. Некоторые жильцы не решаются делать ремонт, ведь подтопление испортит труд собственников, как это уже произошло у соседей. Кроме того, собственники, ссылаясь на специалистов, убеждены, что проблема с затоплением связана с установкой системы отвода канализации, которая якобы была проведена с ошибками. Корреспонденту URA.RU застройщик ответил по запросу, что о всех проблемах знает. С заявками на их устранение собственники обращаются в гарантийную службу. «Срок устранения недостатков составляет до двух месяцев. Это время требуется на доставку комплектующих, вызов подрядчиков, предоставление доступа в квартиру. Экстренные вопросы, связанные, например, с протечками, мы решаем гораздо быстрее», — пояснил представитель компании. Также было дано разъяснение, что неполадки в отоплении зачастую возникают из-за некомпетентности рабочих, нанятых собственниками. В Кургане, по словам застройщика, так случилось в нескольких квартирах. «Сантехник снял радиатор, чтобы маляры покрасили стены за ними, а обратно установил с нарушением технологии. Как результат — протечка. Или неверно подключил краны в санузле. Однажды после таких работ затопило четыре квартиры и лифтовую шахту. Последствия устранила управляющая компания», — привел примеры застройщик. Кроме того, как было отмечено компанией, к протечкам приводит неправильная эксплуатация приборов отопления — снижать давление в системе нужно постепенно.