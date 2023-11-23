Ежемесячный заработок тюменских таксистов превысил 120 тысяч рублей

23 ноября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Водители такси в Тюмени зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежемесячный доход водителей такси в Тюмени составляет в среднем 120 тысяч рублей. К такому выводу пришла служба исследований сервиса hh.ru. Специалисты компании проанализировали данные о зарплатах представителей массовых рабочих специальностей Тюменской области и составили рейтинг самых высокооплачиваемых. «По итогам анализа выяснилось, что в Тюмени самый высокий доход среди „синих воротничков“ (массовых рабочих специальностей) — у водителей такси. В среднем они получают до 120 тысяч рублей в месяц. В Тобольске лидируют курьеры с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц», — указано в отчете hh.ru. По уровню зарплат среди представителей рабочих профессий в Тюмени второе место заняли курьеры. По данным hh.ru, в среднем их ежемесячный доход составляет 100 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга заняли торговые представители с зарплатой 63 тысяч рублей. На четвертом месте — разнорабочие (61 тыс. рублей), на пятом — работники склада, которые в Тюмени получают до 48 тысяч рублей.

Ежемесячный доход водителей такси в Тюмени составляет в среднем 120 тысяч рублей. К такому выводу пришла служба исследований сервиса hh.ru. Специалисты компании проанализировали данные о зарплатах представителей массовых рабочих специальностей Тюменской области и составили рейтинг самых высокооплачиваемых. «По итогам анализа выяснилось, что в Тюмени самый высокий доход среди „синих воротничков“ (массовых рабочих специальностей) — у водителей такси. В среднем они получают до 120 тысяч рублей в месяц. В Тобольске лидируют курьеры с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц», — указано в отчете hh.ru. По уровню зарплат среди представителей рабочих профессий в Тюмени второе место заняли курьеры. По данным hh.ru, в среднем их ежемесячный доход составляет 100 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга заняли торговые представители с зарплатой 63 тысяч рублей. На четвертом месте — разнорабочие (61 тыс. рублей), на пятом — работники склада, которые в Тюмени получают до 48 тысяч рублей.