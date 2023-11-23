Названы районы Челябинска, где сильнее всего изменились цены на вторичное жилье. Инфографика

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Больше всего в Челябинске подорожало вторичное жилье в Центральном районе Фото:

В Челябинске в первой половине ноября по сравнению с сентябрем 2023 года цены на вторичные квартиры больше всего выросли в Центральном, Советском и Ленинском районах Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе АН «Этажи»

«В Челябинске в первой половине ноября по сравнению с сентябрем 2023 года цены на вторичные квартиры в Центральном районе выросли на 8% (6 тысяч 323 рубля) за квадратный метр. В центре города цена за квадрат поднялась с 94 тысяч до 100 тысяч рублей. В Советском, Ленинском и Курчатовском районах за этот период цены поднялись в среднем на 5%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили аналитики, в период с сентября по ноябрь 2023 года в Советском районе цены на вторичные квартиры в среднем поднялись с 86 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр, на 3 тысячи 500 рублей за квадрат, в Ленинском районе с 79 тысяч до 82 тысяч рублей за квадратный метр, цена выросла на 3 тысячи 326 рублей за квадрат, в Курчатовском районе с 85 тысяч до 88 тысяч 379 рублей за квадратный метр, на 3 тысячи рублей за квадрат.

При этом больше всего в Челябинске увеличилась стоимость многокомнатных квартир. В среднем к ноябрю они стали стоить 77 тысяч рублей за квадрат, что на 5% (на 4 тысячи рублей за квадратный метр) больше, чем в сентябре 2023 года. Меньше всего цены поднялись на двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах выросла на 3 тысячи рублей, составив в среднем 86 тысяч рублей за квадрат.

Сильнее всего стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в Центральном районе Челябинска, составив 100 тысяч 926 рублей за квадрат
Сильнее всего стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в Центральном районе Челябинска, составив 100 тысяч 926 рублей за квадрат
Больше всего на вторичном рынке жилья подорожали многокомнатные квартиры, в меньшей степени — двухкомнатное жилье
Больше всего на вторичном рынке жилья подорожали многокомнатные квартиры, в меньшей степени — двухкомнатное жилье
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В Челябинске в первой половине ноября по сравнению с сентябрем 2023 года цены на вторичные квартиры больше всего выросли в Центральном, Советском и Ленинском районах Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе АН «Этажи» «В Челябинске в первой половине ноября по сравнению с сентябрем 2023 года цены на вторичные квартиры в Центральном районе выросли на 8% (6 тысяч 323 рубля) за квадратный метр. В центре города цена за квадрат поднялась с 94 тысяч до 100 тысяч рублей. В Советском, Ленинском и Курчатовском районах за этот период цены поднялись в среднем на 5%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, в период с сентября по ноябрь 2023 года в Советском районе цены на вторичные квартиры в среднем поднялись с 86 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр, на 3 тысячи 500 рублей за квадрат, в Ленинском районе с 79 тысяч до 82 тысяч рублей за квадратный метр, цена выросла на 3 тысячи 326 рублей за квадрат, в Курчатовском районе с 85 тысяч до 88 тысяч 379 рублей за квадратный метр, на 3 тысячи рублей за квадрат. При этом больше всего в Челябинске увеличилась стоимость многокомнатных квартир. В среднем к ноябрю они стали стоить 77 тысяч рублей за квадрат, что на 5% (на 4 тысячи рублей за квадратный метр) больше, чем в сентябре 2023 года. Меньше всего цены поднялись на двухкомнатное жилье на вторичном рынке. Цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах выросла на 3 тысячи рублей, составив в среднем 86 тысяч рублей за квадрат.
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