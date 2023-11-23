В Кургане разрушается заброшенный спорткомплекс, принадлежащий вузу

КГУ не определился с целесообразностью капремонта аварийного спортзала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане несколько лет разрушается здание заброшенного спорткомплекса, принадлежащего Курганскому госуниверситету. Об этом URA.RU сообщают обеспокоенные горожане.

«Много лет в Кургане заброшено здание спорткомплекса по улице Коли Мяготина. Они не используется, а жаль — там большая территория. Неужели никому не нужно спортивное сооружение», — отмечает собеседник агентства.

В Курганской госуниверситете на запрос URA.RU ответили, что спортивный комплекс КГУ по адресу Коли Мяготина, 217 законсервирован. «Занятия со студентами там не проводятся. Комплекс был закрыт на основании проведенного обследования и заключения экспертной организации. Вопрос о целесообразности проведения ремонта спорткомплекса пока находится в стадии проработки», — ответили в вузе.

URA.RU писало, что Курганский госуниверситет строить новый бассейн. Объект расположен в поселке Заозерный Кургана.