Строительство бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале.
«По бассейну [КГУ] <…> есть отставание от графика. Это плохо», — сообщил губернатор Вадим Шумков. Также он рассказал, что строители осуществляют вязку арматуры на объекте.
Шумков во время проверки бассейна попросил руководителей университета обговорить данную проблему с подрядчиком. Власти ждут от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта, потому что рассчитывают, что бассейн будет использовать жителями города наравне со студентами.
Редакция URA.RU обратилось за комментарием о ходе строительства к представителям вуза. На момент опубликования новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор обвинил бывшие власти города в поблажках недобросовестным перевозчикам. По мнению главы, это способствовало устареванию автобусного парка.
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