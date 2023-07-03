03 июля 2023

В Кургане строительство бассейна госуниверситета проходит с нарушением сроков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, трактор, стройка
Бассейн курганского госуниверситета строят с отставанием от графика Фото:

Строительство бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале.

«По бассейну [КГУ] <…> есть отставание от графика. Это плохо», — сообщил губернатор Вадим Шумков. Также он рассказал, что строители осуществляют вязку арматуры на объекте.

Шумков во время проверки бассейна попросил руководителей университета обговорить данную проблему с подрядчиком. Власти ждут от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта, потому что рассчитывают, что бассейн будет использовать жителями города наравне со студентами.

Редакция URA.RU обратилось за комментарием о ходе строительства к представителям вуза. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор обвинил бывшие власти города в поблажках недобросовестным перевозчикам. По мнению главы, это способствовало устареванию автобусного парка.

Губернатор Шумков заявил об отставании от графика строительства бассейна КГУ
Губернатор Шумков заявил об отставании от графика строительства бассейна КГУ

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Строительство бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале. «По бассейну [КГУ] <…> есть отставание от графика. Это плохо», — сообщил губернатор Вадим Шумков. Также он рассказал, что строители осуществляют вязку арматуры на объекте. Шумков во время проверки бассейна попросил руководителей университета обговорить данную проблему с подрядчиком. Власти ждут от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта, потому что рассчитывают, что бассейн будет использовать жителями города наравне со студентами. Редакция URA.RU обратилось за комментарием о ходе строительства к представителям вуза. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор обвинил бывшие власти города в поблажках недобросовестным перевозчикам. По мнению главы, это способствовало устареванию автобусного парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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