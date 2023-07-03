В Кургане строительство бассейна госуниверситета проходит с нарушением сроков. Фото

04 июля 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Бассейн курганского госуниверситета строят с отставанием от графика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительство бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале. «По бассейну [КГУ] <…> есть отставание от графика. Это плохо», — сообщил губернатор Вадим Шумков. Также он рассказал, что строители осуществляют вязку арматуры на объекте. Шумков во время проверки бассейна попросил руководителей университета обговорить данную проблему с подрядчиком. Власти ждут от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта, потому что рассчитывают, что бассейн будет использовать жителями города наравне со студентами. Редакция URA.RU обратилось за комментарием о ходе строительства к представителям вуза. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор обвинил бывшие власти города в поблажках недобросовестным перевозчикам. По мнению главы, это способствовало устареванию автобусного парка. Губернатор Шумков заявил об отставании от графика строительства бассейна КГУ фото: t.me/silavpravdevshumkov

Строительство бассейна Курганского государственного университета проходит с отставанием от графика. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале. «По бассейну [КГУ] <…> есть отставание от графика. Это плохо», — сообщил губернатор Вадим Шумков. Также он рассказал, что строители осуществляют вязку арматуры на объекте. Шумков во время проверки бассейна попросил руководителей университета обговорить данную проблему с подрядчиком. Власти ждут от руководства КГУ информации о реальных сроках сдачи объекта, потому что рассчитывают, что бассейн будет использовать жителями города наравне со студентами. Редакция URA.RU обратилось за комментарием о ходе строительства к представителям вуза. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор обвинил бывшие власти города в поблажках недобросовестным перевозчикам. По мнению главы, это способствовало устареванию автобусного парка.