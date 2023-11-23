Лукашенко раскритиковал обиду Армении на ОДКБ

Лукашенко: Армении стоит обсуждать вопросы за столом переговоров без демаршей
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лукашенко ждет Армению на экономическом мероприятии в Санкт-Петербурге Фото:

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению обсуждать вопросы за столом переговоров без демаршей.

«Обсуждали ситуацию на Кавказе. Один из представителей не удовлетворен остался. Если кто-то не согласен, то нужно решать за столом переговоров. Без демаршей», — заявил Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Лукашенко ожидает увидеть представителей Армении на экономическом мероприятии в Санкт-Петербурге.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT. Армения также попросила ОДКБ 20 снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщает Life.

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Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению обсуждать вопросы за столом переговоров без демаршей. «Обсуждали ситуацию на Кавказе. Один из представителей не удовлетворен остался. Если кто-то не согласен, то нужно решать за столом переговоров. Без демаршей», — заявил Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Лукашенко ожидает увидеть представителей Армении на экономическом мероприятии в Санкт-Петербурге. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT. Армения также попросила ОДКБ 20 снять с повестки саммита документ о помощи республике, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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