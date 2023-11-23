Токаев раскрыл, чем займется ОДКБ в 2024 году

Токаев: Казахстан готов внести вклад в укрепление коллективной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев предложил сотрудничать в противодействии терроризму Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово внести вклад в укрепление коллективной безопасности. Об этом он поделился на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также назвал то, на чем предлагает сфокусировать действия.

В период председательства Казахстана Токаев предложил сфокусировать действия ОДКБ на:

  • сотрудничестве в сфере безопасности и поддержании взаимодействия с ООН;
  • взаимодействии по вопросам военного сотрудничества, включая коллективное развертывание сил ОДКБ;
  • противодействии терроризму: Казахстан предложил активизировать экспертов рабочей группы по борьбе с терроризмом при секретаре ОДКБ;
  • противодействии наркомании и контрабанде оружия;
  • сотрудничестве в рамках ОДКБ в отработке ЧС: Токаев призвал повышать уровень готовности спасательных формирований;
  • противодействии преступлениям в сфере IT.

По словам Токаева, обозначенные действия будут в приоритете государства. Генсек ОДКБ совместно с постоянным советом подготовит план мероприятий.

Саммит стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беларусь для участия в заседании. Он заявил, что очередное заседание по линии стран ОДКБ по борьбе с биологическим оружием запланировано на декабрь, передает RT.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово внести вклад в укрепление коллективной безопасности. Об этом он поделился на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также назвал то, на чем предлагает сфокусировать действия. В период председательства Казахстана Токаев предложил сфокусировать действия ОДКБ на: По словам Токаева, обозначенные действия будут в приоритете государства. Генсек ОДКБ совместно с постоянным советом подготовит план мероприятий. Саммит стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беларусь для участия в заседании. Он заявил, что очередное заседание по линии стран ОДКБ по борьбе с биологическим оружием запланировано на декабрь, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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