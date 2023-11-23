Токаев раскрыл, чем займется ОДКБ в 2024 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово внести вклад в укрепление коллективной безопасности. Об этом он поделился на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также назвал то, на чем предлагает сфокусировать действия.
В период председательства Казахстана Токаев предложил сфокусировать действия ОДКБ на:
- сотрудничестве в сфере безопасности и поддержании взаимодействия с ООН;
- взаимодействии по вопросам военного сотрудничества, включая коллективное развертывание сил ОДКБ;
- противодействии терроризму: Казахстан предложил активизировать экспертов рабочей группы по борьбе с терроризмом при секретаре ОДКБ;
- противодействии наркомании и контрабанде оружия;
- сотрудничестве в рамках ОДКБ в отработке ЧС: Токаев призвал повышать уровень готовности спасательных формирований;
- противодействии преступлениям в сфере IT.
По словам Токаева, обозначенные действия будут в приоритете государства. Генсек ОДКБ совместно с постоянным советом подготовит план мероприятий.
Саммит стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Беларусь для участия в заседании. Он заявил, что очередное заседание по линии стран ОДКБ по борьбе с биологическим оружием запланировано на декабрь, передает RT.
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