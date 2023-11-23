Погибшего тюменского блогера-дальнобойщика похоронят в родном поселке

О смерти известного тюменского блогера-дальнобойщика стало известно 20 ноября
В Тюмени назначили дату прощания и похорон местного блогера-дальнобойщика Николая Николаева (Галенко), известного как «Калян86». Сообщение об этом появилось в telegram-канале, который вел Николаев
«Прощание с Николаем „КАЛЯН86“ состоится 24.11 в 11:00 на Одесской 32. В 13:00 выезд на Боровское кладбище. Поминки пройдут в Тюмени в кафе „Дудуки“», — говорится в сообщении.
Николаев родился в поселке Боровский, водителем работал с 18 лет. В своем блоге на платформе YouTube он рассказывал о буднях дальнобойщиков. Ранее URA.RU сообщало подробности о смерти блогера.
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