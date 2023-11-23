В Перми назвали самые дорогие вакансии компаний, которые дают бронь от мобилизации

Пермякам готовы платить до 240 тысяч рублей и дать бронь от мобилизации

24 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Больше всего платят за работу вахтой Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми среди предприятий, которые готовы предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации, больше всего готовы платить водителям с категорией Е — до 240 тысяч рублей. Также зарплаты от 65 тысяч рублей предлагают рабочим на производстве. URA.RU составило подборку самых высокооплачиваемых вакансий для пермяков, где работодатель предоставляет бронь от отправки на СВО. Водитель категории Е Зарплату до 240 тысяч рублей за вахту предлагает московская транспортная компания ООО «ЭкоЛайф», которая работает в отрасли обращения с отходами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Иногородним сотрудникам предприятие предоставляет проживание в общежитии. На праздники обещают дарить подарки детям сотрудников. Длительность вахты от 15 до 30 смен. Монтажник и электрогазосварщик Пермяков зовет к себе на работу дорожная компания АО «ДиМ», которая находится в Тольятти. Работать также необходимо вахтой. Предприятие предлагают зарплату от 150 до 180 тысяч рублей, проживание в пансионате и трехразовое питание. Опыт работы не обязателен, но удостоверения по профессии «монтажник» или «элетросварщик» должно быть обязательно, сказано в объявлении на сайте «Авито». Шлифовщик и наладчик станков Зарплату от 150 до 177 тысяч рублей пермякам обещает нефтегазовая компания «ЕНГС». Работать придется вахтой, но в каком именно регионе, в объявлении не уточняется. Работодатель предоставляет проживание в съемной квартире, но без питания. На праздники детям сотрудников дарят подарки. Без опыта работы в компанию не возьмут, говорится на сайте «Авито». Инженер проектировщик Если рассматривать вакансии в пермских компаниях, то самую большую зарплату предлагает ООО «ИнвестПроект». Инженеру здесь обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей. Ехать никуда не нужно, офис компании расположен в центре города. Предприятие также предоставляет своим сотрудникам бронь от мобилизации. Чтобы туда устроиться, нужно высшее образование, сказано в объявлении на сайте hh.ru. Электромеханик Еще одно пермское предприятие, которое гарантирует отсрочку от армии, — Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Сюда требуются инженеры и электромеханики. Электромеханикам обещают заплату до 76 тысяч рублей, а инженерам — от 65 тысяч рублей. К кандидатам на обе вакансии предъявляют большой список требований. При этом обещают тринадцатую зарплату и дополнительное медицинское страхование, говорится на сайте hh.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми среди предприятий, которые готовы предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации, больше всего готовы платить водителям с категорией Е — до 240 тысяч рублей. Также зарплаты от 65 тысяч рублей предлагают рабочим на производстве. URA.RU составило подборку самых высокооплачиваемых вакансий для пермяков, где работодатель предоставляет бронь от отправки на СВО. Зарплату до 240 тысяч рублей за вахту предлагает московская транспортная компания ООО «ЭкоЛайф», которая работает в отрасли обращения с отходами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Иногородним сотрудникам предприятие предоставляет проживание в общежитии. На праздники обещают дарить подарки детям сотрудников. Длительность вахты от 15 до 30 смен. Пермяков зовет к себе на работу дорожная компания АО «ДиМ», которая находится в Тольятти. Работать также необходимо вахтой. Предприятие предлагают зарплату от 150 до 180 тысяч рублей, проживание в пансионате и трехразовое питание. Опыт работы не обязателен, но удостоверения по профессии «монтажник» или «элетросварщик» должно быть обязательно, сказано в объявлении на сайте «Авито». Зарплату от 150 до 177 тысяч рублей пермякам обещает нефтегазовая компания «ЕНГС». Работать придется вахтой, но в каком именно регионе, в объявлении не уточняется. Работодатель предоставляет проживание в съемной квартире, но без питания. На праздники детям сотрудников дарят подарки. Без опыта работы в компанию не возьмут, говорится на сайте «Авито». Если рассматривать вакансии в пермских компаниях, то самую большую зарплату предлагает ООО «ИнвестПроект». Инженеру здесь обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей. Ехать никуда не нужно, офис компании расположен в центре города. Предприятие также предоставляет своим сотрудникам бронь от мобилизации. Чтобы туда устроиться, нужно высшее образование, сказано в объявлении на сайте hh.ru. Еще одно пермское предприятие, которое гарантирует отсрочку от армии, — Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Сюда требуются инженеры и электромеханики. Электромеханикам обещают заплату до 76 тысяч рублей, а инженерам — от 65 тысяч рублей. К кандидатам на обе вакансии предъявляют большой список требований. При этом обещают тринадцатую зарплату и дополнительное медицинское страхование, говорится на сайте hh.ru.