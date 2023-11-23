Из-за смертельной аварии ограничено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Два грузовика столкнулись на трассе Екатеринбруг — Тюмень (фото из архива) Фото:

На 62-м км федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. О происшествии сообщили в тelegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

«Движение транспорта на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы, проводят работы по ликвидации последствий аварии. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверки», — написано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места происшествия. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту — на автодорогу Сухой Лог — Асбест.

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На 62-м км федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. О происшествии сообщили в тelegram-канале ГИБДД по Свердловской области. «Движение транспорта на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы, проводят работы по ликвидации последствий аварии. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверки», — написано в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места происшествия. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту — на автодорогу Сухой Лог — Асбест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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