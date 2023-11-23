На 62-м км федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, еще одному медики оказывают необходимую помощь. О происшествии сообщили в тelegram-канале ГИБДД по Свердловской области.
«Движение транспорта на данном участке ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы, проводят работы по ликвидации последствий аварии. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверки», — написано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд места происшествия. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту — на автодорогу Сухой Лог — Асбест.
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