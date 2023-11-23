Общество Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ 23 ноября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 + Леонид Севастьянов сообщил, что патриарх Кирилл примет решение о поездке самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом. «Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — заявил Севастьянов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет самостоятельно. В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что надеется на новую встречу с патриархом Кириллом, передает RT. Ранее Папа Римский сообщил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России», — торжественно заявил он. Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом. «Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — заявил Севастьянов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет самостоятельно. В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что надеется на новую встречу с патриархом Кириллом, передает RT. Ранее Папа Римский сообщил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России», — торжественно заявил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям