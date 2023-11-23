Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, патриарх кирилл
Леонид Севастьянов сообщил, что патриарх Кирилл примет решение о поездке самостоятельно Фото:

Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом.

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — заявил Севастьянов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет самостоятельно.

В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что надеется на новую встречу с патриархом Кириллом, передает RT. Ранее Папа Римский сообщил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России», — торжественно заявил он.

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Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом. «Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — заявил Севастьянов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет самостоятельно. В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что надеется на новую встречу с патриархом Кириллом, передает RT. Ранее Папа Римский сообщил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России», — торжественно заявил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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