Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ

Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября-начале декабря в ОАЭ. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом.
«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах», — заявил Севастьянов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о поездке патриарх Кирилл примет самостоятельно.
В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что надеется на новую встречу с патриархом Кириллом, передает RT. Ранее Папа Римский сообщил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России», — торжественно заявил он.
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