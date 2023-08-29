Киев пришел в ярость после слов Папы Римского про Россию

The Hill: МИД Украины осудил слова Папы Римского о великой России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ранее Папа Римский отмечал, что Россия — великая страна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине раскритиковали Папу Римского Франциска, который выступил в поддержку России. На заявления понтифика отреагировал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, а глава Католической церкви восточного обряда Украины Святослав Шевчук увидел в словах Папы повод для беспокойства.

«Слова Папы Римского — империалистическая пропаганда», — заявил Олег Николенко. Святослав Шевчук высказался так: «Есть опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка империализма, который сегодня стал причиной боевых действий на Украине». Слова политика и архиепископа приводит издание The Hill.

Ранее на Всероссийской встрече католической молодежи Папа Римский Франциск заявил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», — торжественно заявил Папа Римский.

Папа Римский неоднократно высказывался по поводу украинского кризиса, чем вызвал недовольство у киевлян. Например, он отмечал, что начало спецоперации было вынужденной мерой из-за действий НАТО на границе с Россией. С его мнением согласен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что СВО началась из-за лжи Запада по отношению к России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине раскритиковали Папу Римского Франциска, который выступил в поддержку России. На заявления понтифика отреагировал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, а глава Католической церкви восточного обряда Украины Святослав Шевчук увидел в словах Папы повод для беспокойства. «Слова Папы Римского — империалистическая пропаганда», — заявил Олег Николенко. Святослав Шевчук высказался так: «Есть опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка империализма, который сегодня стал причиной боевых действий на Украине». Слова политика и архиепископа приводит издание The Hill. Ранее на Всероссийской встрече католической молодежи Папа Римский Франциск заявил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», — торжественно заявил Папа Римский. Папа Римский неоднократно высказывался по поводу украинского кризиса, чем вызвал недовольство у киевлян. Например, он отмечал, что начало спецоперации было вынужденной мерой из-за действий НАТО на границе с Россией. С его мнением согласен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что СВО началась из-за лжи Запада по отношению к России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...