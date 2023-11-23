23 ноября 2023

Основателя проекта «Идите лесом» Свердлина* объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
В сообщении МВД не уточняется, по какой статье разыскивается правозащитник Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Сообщение появилось в базе разыскиваемых МВД РФ.

«Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В сообщении не уточняется, по какой именно статье мужчина объявлен в федеральный розыск.

Министерство юстиции РФ включило Свердлина в реестр иностранных агентов 17 ноября. В ведомстве отметили, что он негативно высказывался в отношении СВО и распространял ложную информацию о власти РФ и проводимой ей политике. В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом) правозащитник сказал, что ничего не знает об уголовном деле.

Весной 2023 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Григория Свердлина «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации и срочной службы. Сейчас мужчина проживает за пределами Российской Федерации.

*Григорий Свердлин признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Сообщение появилось в базе разыскиваемых МВД РФ. «Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В сообщении не уточняется, по какой именно статье мужчина объявлен в федеральный розыск. Министерство юстиции РФ включило Свердлина в реестр иностранных агентов 17 ноября. В ведомстве отметили, что он негативно высказывался в отношении СВО и распространял ложную информацию о власти РФ и проводимой ей политике. В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом) правозащитник сказал, что ничего не знает об уголовном деле. Весной 2023 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Григория Свердлина «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации и срочной службы. Сейчас мужчина проживает за пределами Российской Федерации. *Григорий Свердлин признан иностранным агентом на территории Российской Федерации
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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