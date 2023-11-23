Основателя проекта «Идите лесом» Свердлина* объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Сообщение появилось в базе разыскиваемых МВД РФ.
«Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В сообщении не уточняется, по какой именно статье мужчина объявлен в федеральный розыск.
Министерство юстиции РФ включило Свердлина в реестр иностранных агентов 17 ноября. В ведомстве отметили, что он негативно высказывался в отношении СВО и распространял ложную информацию о власти РФ и проводимой ей политике. В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом) правозащитник сказал, что ничего не знает об уголовном деле.
Весной 2023 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Григория Свердлина «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации и срочной службы. Сейчас мужчина проживает за пределами Российской Федерации.
*Григорий Свердлин признан иностранным агентом на территории Российской Федерации
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