Основателя проекта «Идите лесом» Свердлина* объявили в розыск

24 ноября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

В сообщении МВД не уточняется, по какой статье разыскивается правозащитник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Сообщение появилось в базе разыскиваемых МВД РФ. «Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В сообщении не уточняется, по какой именно статье мужчина объявлен в федеральный розыск. Министерство юстиции РФ включило Свердлина в реестр иностранных агентов 17 ноября. В ведомстве отметили, что он негативно высказывался в отношении СВО и распространял ложную информацию о власти РФ и проводимой ей политике. В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом) правозащитник сказал, что ничего не знает об уголовном деле. Весной 2023 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Григория Свердлина «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации и срочной службы. Сейчас мужчина проживает за пределами Российской Федерации. *Григорий Свердлин признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Министерство внутренних дел России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Сообщение появилось в базе разыскиваемых МВД РФ. «Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В сообщении не уточняется, по какой именно статье мужчина объявлен в федеральный розыск. Министерство юстиции РФ включило Свердлина в реестр иностранных агентов 17 ноября. В ведомстве отметили, что он негативно высказывался в отношении СВО и распространял ложную информацию о власти РФ и проводимой ей политике. В разговоре с «Медиазоной» (признана иностранным агентом) правозащитник сказал, что ничего не знает об уголовном деле. Весной 2023 года Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Григория Свердлина «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации и срочной службы. Сейчас мужчина проживает за пределами Российской Федерации. *Григорий Свердлин признан иностранным агентом на территории Российской Федерации