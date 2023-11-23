Путин наградил жителей Челябинской области

Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал указ о награждении государственными наградами 14 жителей Челябинской области. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги перед Отечеством» II степени медаль присвоена двум работникам АО «ГРЦ имени академика В.П.Макеева»: начальнику отдела Сергею Маханькову и главному конструктору по эксплуатации Дмитрию Ширшову. Награды также получили четыре сотрудника ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»: фельдшеры Анна Клименкова и Денис Трутов, водитель Федор Маткин и директор центра Сергей Приколотин. Медалью «Луки Крымского» награжден заведующий отделением Детской городской клинической больницы №8 города Челябинска Виктор Чирков.
Звания «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ» присвоены трем сотрудникам АО «ГРЦ имени академика В.П.Макеева»: начальнику отдел Сергею Грудину, а также начальникам секторов Евгению Небылицыну и Юрию Хоружему. Звания «Заслуженный металлург РФ» присвоены работникам АО «Челябинский трубопрокатный завод»: начальнику цеха Вячеславу Баузеру и правильщику проката и труб Евгению Метлушко. Звания «Заслуженный работник транспорта РФ» получили: машинист электровоза ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виталий Авдюшев. А звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено главному инженеру Управления главного энергетика предприятия Игорю Андрюшину.
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