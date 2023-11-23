23 ноября 2023
22 ноября 2023

Путин присвоил звания шестерым нефтяникам из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин наградил званиями шестерых нефтяников из разных компаний ЯНАО Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» шестерым нефтяникам из разных компаний ЯНАО. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Владимир Путин 23 ноября подписал указ. Почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации “ получили Рамиль Гималов — оператор по добыче нефти и газа и Игорь Дмитриев — начальник газового промысла „Севернефтегазпром“. Они были удостоены звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности», — указано в документе.

Владимир Путин присвоил это же звание Юрию Каталкину — оператору по добыче нефти и газа компании ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», Игорю Кривошееву — заместителю начальника цеха газоконденсатного промысла ЗАО «Нортгаз», Дмитрию Малкову — ведущему инженеру по автоматизированным системам управления производством газоконденсатного промысла ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» и Юрию Южакову — начальнику производства «Новатэк-Пуровский ЗПК». Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награжден Игорь Колесников — генеральный директор ОАО «Ямал СПГ».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» шестерым нефтяникам из разных компаний ЯНАО. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации. «Владимир Путин 23 ноября подписал указ. Почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации “ получили Рамиль Гималов — оператор по добыче нефти и газа и Игорь Дмитриев — начальник газового промысла „Севернефтегазпром“. Они были удостоены звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности», — указано в документе. Владимир Путин присвоил это же звание Юрию Каталкину — оператору по добыче нефти и газа компании ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», Игорю Кривошееву — заместителю начальника цеха газоконденсатного промысла ЗАО «Нортгаз», Дмитрию Малкову — ведущему инженеру по автоматизированным системам управления производством газоконденсатного промысла ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» и Юрию Южакову — начальнику производства «Новатэк-Пуровский ЗПК». Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награжден Игорь Колесников — генеральный директор ОАО «Ямал СПГ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...