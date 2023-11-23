Путин присвоил звания шестерым нефтяникам из ЯНАО

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» шестерым нефтяникам из разных компаний ЯНАО. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации.
«Владимир Путин 23 ноября подписал указ. Почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации “ получили Рамиль Гималов — оператор по добыче нефти и газа и Игорь Дмитриев — начальник газового промысла „Севернефтегазпром“. Они были удостоены звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности», — указано в документе.
Владимир Путин присвоил это же звание Юрию Каталкину — оператору по добыче нефти и газа компании ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», Игорю Кривошееву — заместителю начальника цеха газоконденсатного промысла ЗАО «Нортгаз», Дмитрию Малкову — ведущему инженеру по автоматизированным системам управления производством газоконденсатного промысла ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» и Юрию Южакову — начальнику производства «Новатэк-Пуровский ЗПК». Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награжден Игорь Колесников — генеральный директор ОАО «Ямал СПГ».
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