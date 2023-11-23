The Guardian: тысячи украинских беженцев рискуют стать бездомными в Британии

В Англии тысячи беженцев из Украины могут зимой оказаться на улице и стать бездомными из-за недостаточной финансовой помощи со стороны властей. Об этом заявила представитель британской благотворительной организации Оливия Филд.
«Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными. Это произойдет здесь, в Великобритании», —
Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании. Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться, передает RT.
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