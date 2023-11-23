23 ноября 2023

The Guardian: тысячи украинских беженцев рискуют стать бездомными в Британии

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В Британии беженцы с Украины становятся бездомными Фото:

В Англии тысячи беженцев из Украины могут зимой оказаться на улице и стать бездомными из-за недостаточной финансовой помощи со стороны властей. Об этом заявила представитель британской благотворительной организации Оливия Филд.

«Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными. Это произойдет здесь, в Великобритании», — передает The Guardian слова Филд.

Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании. Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться, передает RT.

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В Англии тысячи беженцев из Украины могут зимой оказаться на улице и стать бездомными из-за недостаточной финансовой помощи со стороны властей. Об этом заявила представитель британской благотворительной организации Оливия Филд. «Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными. Это произойдет здесь, в Великобритании», — передает The Guardian слова Филд. Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании. Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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