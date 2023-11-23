The Guardian: тысячи украинских беженцев рискуют стать бездомными в Британии

24 ноября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

В Британии беженцы с Украины становятся бездомными Фото: Министерство обороны Великобритании В Англии тысячи беженцев из Украины могут зимой оказаться на улице и стать бездомными из-за недостаточной финансовой помощи со стороны властей. Об этом заявила представитель британской благотворительной организации Оливия Филд. «Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными. Это произойдет здесь, в Великобритании», — передает The Guardian слова Филд. Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании. Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться, передает RT.

В Англии тысячи беженцев из Украины могут зимой оказаться на улице и стать бездомными из-за недостаточной финансовой помощи со стороны властей. Об этом заявила представитель британской благотворительной организации Оливия Филд. «Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными. Это произойдет здесь, в Великобритании», — передает The Guardian слова Филд. Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании. Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться, передает RT.