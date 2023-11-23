23 ноября 2023

В Перми ночью сгорел трехэтажный дом с людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожарные до утра тушили огонь Фото:

В Перми в ночь на 24 ноября полностью сгорел трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС в пожаре погибли и пострадали люди.

«В 02:50 24 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по ул. Чекалина в Перми горит трехэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

На тушение огня привлекалось 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 04:55. Известно, что дом, надворные постройки, а также три автомобиля сгорели полностью. Сейчас сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания. В ведомстве призывают пермяков быть аккуратными при обращении с огнем и оперативно сообщать в дежурную часть, если произошел пожар.

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В Перми в ночь на 24 ноября полностью сгорел трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС в пожаре погибли и пострадали люди. «В 02:50 24 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по ул. Чекалина в Перми горит трехэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На тушение огня привлекалось 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 04:55. Известно, что дом, надворные постройки, а также три автомобиля сгорели полностью. Сейчас сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания. В ведомстве призывают пермяков быть аккуратными при обращении с огнем и оперативно сообщать в дежурную часть, если произошел пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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