В Перми ночью сгорел трехэтажный дом с людьми

24 ноября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Пожарные до утра тушили огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в ночь на 24 ноября полностью сгорел трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС в пожаре погибли и пострадали люди. «В 02:50 24 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по ул. Чекалина в Перми горит трехэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На тушение огня привлекалось 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 04:55. Известно, что дом, надворные постройки, а также три автомобиля сгорели полностью. Сейчас сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания. В ведомстве призывают пермяков быть аккуратными при обращении с огнем и оперативно сообщать в дежурную часть, если произошел пожар.

В Перми в ночь на 24 ноября полностью сгорел трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС в пожаре погибли и пострадали люди. «В 02:50 24 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что по ул. Чекалина в Перми горит трехэтажный дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. На тушение огня привлекалось 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 04:55. Известно, что дом, надворные постройки, а также три автомобиля сгорели полностью. Сейчас сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания. В ведомстве призывают пермяков быть аккуратными при обращении с огнем и оперативно сообщать в дежурную часть, если произошел пожар.