В Палестине заявили о нарушении перемирия с Израилем

Израиль к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь, уточнили представители Палестины
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В секторе Газа нарушено перемирие. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что Израиль ведет огонь к востоку от палестинского города Рафах.
«[Израиль] к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь», — передает Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники. С начала перемирия Палестины и Израиля прошло менее часа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждала свою атаку.
Режим прекращения огня в секторе Газа был объявлен в 08:00 (по мск). Во время него стороны договаривались обменяться заложниками.
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