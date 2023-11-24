В Палестине заявили о нарушении перемирия с Израилем

Al Mayadeen: Израиль ведет огонь в секторе Газа во время перемирия
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Израиль к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь, уточнили представители Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа нарушено перемирие. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что Израиль ведет огонь к востоку от палестинского города Рафах.

«[Израиль] к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь», — передает Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники. С начала перемирия Палестины и Израиля прошло менее часа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждала свою атаку.

Режим прекращения огня в секторе Газа был объявлен в 08:00 (по мск). Во время него стороны договаривались обменяться заложниками.

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В секторе Газа нарушено перемирие. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что Израиль ведет огонь к востоку от палестинского города Рафах. «[Израиль] к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь», — передает Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники. С начала перемирия Палестины и Израиля прошло менее часа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждала свою атаку. Режим прекращения огня в секторе Газа был объявлен в 08:00 (по мск). Во время него стороны договаривались обменяться заложниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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