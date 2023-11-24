В Палестине заявили о нарушении перемирия с Израилем

Al Mayadeen: Израиль ведет огонь в секторе Газа во время перемирия

24 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Израиль к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь, уточнили представители Палестины Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа нарушено перемирие. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что Израиль ведет огонь к востоку от палестинского города Рафах. «[Израиль] к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь», — передает Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники. С начала перемирия Палестины и Израиля прошло менее часа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждала свою атаку. Режим прекращения огня в секторе Газа был объявлен в 08:00 (по мск). Во время него стороны договаривались обменяться заложниками.

В секторе Газа нарушено перемирие. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что Израиль ведет огонь к востоку от палестинского города Рафах. «[Израиль] к востоку от города Рафах постоянно ведет интенсивный огонь», — передает Al Mayadeen со ссылкой на палестинские источники. С начала перемирия Палестины и Израиля прошло менее часа. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не подтверждала свою атаку. Режим прекращения огня в секторе Газа был объявлен в 08:00 (по мск). Во время него стороны договаривались обменяться заложниками.