В мире Стали известны сроки выборов президента Беларуси ЦИК Беларуси: выборы президента пройдут не позднее 20 июля 2025 года 24 ноября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 + В Беларуси президентские выборы пройдут до 20 июля 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующие президентские выборы в республике Беларусь пройдут не поздне 20 июля 2025 года. Об этом рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. «Очередные выборы президента республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — рассказал Игорь Карпенко. Его слова передает «Белта». По его словам, к выборам в стране будут образованы 1394 окружных и территориальных избирательных комитетов. Следующие президентские выборы в республике Беларусь пройдут не поздне 20 июля 2025 года. Об этом рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. «Очередные выборы президента республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — рассказал Игорь Карпенко. Его слова передает «Белта». По его словам, к выборам в стране будут образованы 1394 окружных и территориальных избирательных комитетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям