Стали известны сроки выборов президента Беларуси

В Беларуси президентские выборы пройдут до 20 июля 2025 года
Следующие президентские выборы в республике Беларусь пройдут не поздне 20 июля 2025 года. Об этом рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.
«Очередные выборы президента республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — рассказал Игорь Карпенко. Его слова
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