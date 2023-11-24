Стали известны сроки выборов президента Беларуси

ЦИК Беларуси: выборы президента пройдут не позднее 20 июля 2025 года
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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, беларусь, Белоруссия, карта белоруссии
В Беларуси президентские выборы пройдут до 20 июля 2025 года Фото:

Следующие президентские выборы в республике Беларусь пройдут не поздне 20 июля 2025 года. Об этом рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

«Очередные выборы президента республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — рассказал Игорь Карпенко. Его слова передает «Белта». По его словам, к выборам в стране будут образованы 1394 окружных и территориальных избирательных комитетов.

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Следующие президентские выборы в республике Беларусь пройдут не поздне 20 июля 2025 года. Об этом рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. «Очередные выборы президента республики Беларусь должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — рассказал Игорь Карпенко. Его слова передает «Белта». По его словам, к выборам в стране будут образованы 1394 окружных и территориальных избирательных комитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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