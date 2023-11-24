Полпред Якушев: УрФО продолжит финансирование новых субъектов РФ

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
По словам Якушева, финансирование будет не меньше, чем в 2023 году Фото:

Уральский федеральный округ продолжит финансировать новые субъекты РФ — Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, уральские регионы восстановили более 500 объектов на подшефных территориях — школ, больниц, дорог. «Сформированы планы на 2024 год. По финансированию они нисколько не меньше, чем в 2023 году», — уточнил Якушев на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Ранее Якушев заявил, что Екатеринбург может объединиться с Тюменью в крупную агломерацию, но для этого необходимо закончить дорогу между городами. По его мнению, уральские города многое объединяет — они оба бурно развиваются. Таким мнением он также поделился на выставке «Россия», где работает на Днях регионов УрФО. Свои стенды и программу уже презентовали Курганская и Челябинская области, ХМАО и ЯНАО. Сегодня деловые и культурные встречи проводит Тюменская область, 25 ноября придет очередь Свердловской.

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Уральский федеральный округ продолжит финансировать новые субъекты РФ — Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. По его словам, уральские регионы восстановили более 500 объектов на подшефных территориях — школ, больниц, дорог. «Сформированы планы на 2024 год. По финансированию они нисколько не меньше, чем в 2023 году», — уточнил Якушев на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Ранее Якушев заявил, что Екатеринбург может объединиться с Тюменью в крупную агломерацию, но для этого необходимо закончить дорогу между городами. По его мнению, уральские города многое объединяет — они оба бурно развиваются. Таким мнением он также поделился на выставке «Россия», где работает на Днях регионов УрФО. Свои стенды и программу уже презентовали Курганская и Челябинская области, ХМАО и ЯНАО. Сегодня деловые и культурные встречи проводит Тюменская область, 25 ноября придет очередь Свердловской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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