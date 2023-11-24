Адвокат рассказал о состоянии осужденного из-за пожара в «Зимней вишне», которому отказали в УДО

Осужденный по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово) Андрей Бурсин чувствует себя хорошо, но устал ждать окончания отбывания наказания в одной из колоний Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал адвокат Александр Полковников.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 24 ноября отклонил апелляцию стороны защиты об условно-досрочном освобождении Бурсина. Полковников отметил, что срок у Бурсина заканчивается 15 декабря. «Он чувствует себя хорошо. Правда, очень устал ждать, когда закончится срок. Он очень хочет вернуться домой», — сказал адвокат, отвечая на вопрос корреспондента агентства.
До этого Бурсин отбывал наказание в Кемерово. Однако потом его этапировали в Нижний Тагил. Ходатайство об УДО Полковников подал еще в августе. «[В Нижний Тагил] оно пришло в конце сентября, и только в конце ноября было назначено судебное заседание. Видимо суд был очень загружен», — думает Полковников.
В 2018 году Бурсин был начальником службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области. Когда начался пожар в «Зимней вишне», он был первым, кто прибыл на место ЧП. По версии следствия, он не смог правильно организовать работу по тушению пожара, в результате которого погибли 60 человек. Вину мужчина не признал. Помимо Бурсина сроки получили начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, сотрудники администрации ТЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин и другие. Все о страшной трагедии — в сюжете URA.RU.
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