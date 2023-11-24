Осужденному из-за пожара в «Зимней вишне» отказали в УДО

Осужденному из-за трагедии в «Зимней вишне» экс-пожарному Бурсину отказали в УДО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кемерово. День 3-ий, последствия пожара, тц зимняя вишня
Фигуранту дела о пожаре в «Зимней вишне» отказали в УДО Фото:

В Свердловской области суд отказал осужденному по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бывшему начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

«Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила <…> от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В 2021 году кемеровский суд приговорил Бурсина к шести годам колонии. По данным следствия, обвиняемый не организовал должную проверку, что повлекло к гибели людей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области суд отказал осужденному по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бывшему начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. «Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила <…> от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В 2021 году кемеровский суд приговорил Бурсина к шести годам колонии. По данным следствия, обвиняемый не организовал должную проверку, что повлекло к гибели людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...