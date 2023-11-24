Осужденному из-за пожара в «Зимней вишне» отказали в УДО

Осужденному из-за трагедии в «Зимней вишне» экс-пожарному Бурсину отказали в УДО

24 ноября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Фигуранту дела о пожаре в «Зимней вишне» отказали в УДО Фото: Данил Айкин © URA.RU В Свердловской области суд отказал осужденному по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бывшему начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. «Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила <…> от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В 2021 году кемеровский суд приговорил Бурсина к шести годам колонии. По данным следствия, обвиняемый не организовал должную проверку, что повлекло к гибели людей.

В Свердловской области суд отказал осужденному по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бывшему начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. «Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила <…> от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В 2021 году кемеровский суд приговорил Бурсина к шести годам колонии. По данным следствия, обвиняемый не организовал должную проверку, что повлекло к гибели людей.