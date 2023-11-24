Тюменцев ждет шоу диджея, играющего на трубе

24 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

DJ Elmy известен своими необычными шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 25 ноября пройдет шоу DJ Elmy, который выступал в качестве официального диджея музыканта из Black Star Олега Тернового. Как рассказала URA.RU арт-директор площадки, где пройдет сет артиста, Светлана Печерина, помимо электронной музыки зрителей ждут сюрпризы. «Это сейчас один из самых известных участников электронной сцены, мы давно следим за его творчеством, он дарит публике хорошую энергетику. Обычно он играет на духовых инструментах прямо во время сета. 25 ноября он выступит перед тюменцами», — рассказала URA.RU арт-директор Светлана Печерина. DJ Elmy родом из Уфы, где закончил музыкальную школу. Играет на тромбоне и фортепиано. Уже несколько лет живет в Москве.

В Тюмени 25 ноября пройдет шоу DJ Elmy, который выступал в качестве официального диджея музыканта из Black Star Олега Тернового. Как рассказала URA.RU арт-директор площадки, где пройдет сет артиста, Светлана Печерина, помимо электронной музыки зрителей ждут сюрпризы. «Это сейчас один из самых известных участников электронной сцены, мы давно следим за его творчеством, он дарит публике хорошую энергетику. Обычно он играет на духовых инструментах прямо во время сета. 25 ноября он выступит перед тюменцами», — рассказала URA.RU арт-директор Светлана Печерина. DJ Elmy родом из Уфы, где закончил музыкальную школу. Играет на тромбоне и фортепиано. Уже несколько лет живет в Москве.