На месте ДТП работают сотрудники полиции
В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение автомобиля Toyota и пассажирского автобуса. По информации окружной Госавтоинспекции, водитель иномарки госпитализирован в медучреждение.
«В городе Ноябрьск столкнулись Toyota с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в ЦГБ Ноябрьска», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Авария произошла вечером 24 ноября. На месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя иномарки
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