23 ноября 2023

В ЯНАО водитель иномарки попал в больницу после ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники полиции Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение автомобиля Toyota и пассажирского автобуса. По информации окружной Госавтоинспекции, водитель иномарки госпитализирован в медучреждение.

«В городе Ноябрьск столкнулись Toyota с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в ЦГБ Ноябрьска», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Авария произошла вечером 24 ноября. На месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя иномарки
Сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя иномарки
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошло столкновение автомобиля Toyota и пассажирского автобуса. По информации окружной Госавтоинспекции, водитель иномарки госпитализирован в медучреждение. «В городе Ноябрьск столкнулись Toyota с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в ЦГБ Ноябрьска», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авария произошла вечером 24 ноября. На месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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