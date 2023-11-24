24 ноября 2023

Овечкин ударил по лицу канадского игрока во время матча НХЛ. Видео

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Александр Овечкин ударил хоккеиста во время матча в НХЛ Фото:

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в соцсети.

«Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — сообщает telegram-канал «Сенча со льдом». Это произошло во время матча «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решения судьи выписать хоккеисту штраф.

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в соцсети. «Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — сообщает telegram-канал «Сенча со льдом». Это произошло во время матча «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз». Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решения судьи выписать хоккеисту штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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