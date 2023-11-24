Овечкин ударил по лицу канадского игрока во время матча НХЛ. Видео

25 ноября 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Александр Овечкин ударил хоккеиста во время матча в НХЛ Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в соцсети. «Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — сообщает telegram-канал «Сенча со льдом». Это произошло во время матча «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз». Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решения судьи выписать хоккеисту штраф.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским защитником «Эдмонтон Ойлерз» Венсаном Деарне. Овечкин ударил его клюшкой по лицу во время очного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в соцсети. «Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо», — сообщает telegram-канал «Сенча со льдом». Это произошло во время матча «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз». Конфликт произошел после того, как Деарне увернулся от силового приема, который последовал со стороны Овечкина. В итоге российский нападающий влетел в заградительное стекло, что разозлило его. Овечкин вскоре извинился за свой поступок, однако это не отменило решения судьи выписать хоккеисту штраф.