В Кольцово задержали рейс авиакомпании RedWings больше, чем на два часа
В Екатеринбурге 25 ноября задержали вылет рейса WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:40 по местному времени и прибыть в Барнаул в 08:00, следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Время вылета воздушного судна перенесено на 06:00. Причина задержки рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!