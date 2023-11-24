24 ноября 2023

В Екатеринбурге на несколько часов задержали рейс в Барнаул. Скрин

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт кольцово, зима, автостоянка, неубранный снег, парковка
В Кольцово задержали рейс авиакомпании RedWings больше, чем на два часа Фото:

В Екатеринбурге 25 ноября задержали вылет рейса WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:40 по местному времени и прибыть в Барнаул в 08:00, следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Время вылета воздушного судна перенесено на 06:00. Причина задержки рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 25 ноября задержали вылет рейса WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:40 по местному времени и прибыть в Барнаул в 08:00, следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Время вылета воздушного судна перенесено на 06:00. Причина задержки рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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