24 ноября 2023

В центре Екатеринбурга обнаружили труп 70-летнего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины реанимации и СК во дворе Театра Эстрады. Екатеринбург, следственный комитет, театр эстрады
Следственный отдел начал проверку по факту смерти пенсионера Фото:

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев найден труп 70-летнего мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Организована проверка следственным отделом Верх-Исетского района. Сейчас проходит осмотр места и опрос очевидцев. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Труп без внешних телесных повреждений», — сказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего установлена. «Мужчине было 70 лет. Ему стало внезапно плохо. По предварительной версии, смерть не связана с криминалом», — отметил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге на улице Челюскинцев найден труп 70-летнего мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Организована проверка следственным отделом Верх-Исетского района. Сейчас проходит осмотр места и опрос очевидцев. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Труп без внешних телесных повреждений», — сказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего установлена. «Мужчине было 70 лет. Ему стало внезапно плохо. По предварительной версии, смерть не связана с криминалом», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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