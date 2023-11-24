В центре Екатеринбурга обнаружили труп 70-летнего мужчины

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев найден труп 70-летнего мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Организована проверка следственным отделом Верх-Исетского района. Сейчас проходит осмотр места и опрос очевидцев. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Труп без внешних телесных повреждений», — сказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность умершего установлена. «Мужчине было 70 лет. Ему стало внезапно плохо. По предварительной версии, смерть не связана с криминалом», — отметил полковник Горелых.
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