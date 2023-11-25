Google начнет удалять аккаунты россиян с 1 декабря: что нужно знать и что делать

Google с 1 декабря начнет удалять личные аккаунты неактивных пользователей из РФ

25 ноября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Удаление аккаунтов не коснется бизнес-пользователей и образовательных учреждений Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России. Данный процесс начнется с 1 декабря 2023 года. Удаление аккаунтов затронет, в частности, Gmail-почту, хранилище Drive и другие сервисы компании. Это решение вызвало множество вопросов и опасений среди российских пользователей Google. URA.RU расскажет о ключевых моментах, которые необходимо знать тем, кого может затронуть данная политика. Кого это коснется: Удаление аккаунтов коснется тех пользователей, которые на протяжении длительного времени не использовали свои учетные записи. Но это коснется только личных аккаунтов. На учетные записи образовательных учреждений и бизнеса удаление аккаунтов не распространяется. Google, как и многие другие компании, регулярно проводит очистку баз данных. Почему компания будет удалять аккаунты Основная причина, по которой Google приступает к удалению старых и неактивных аккаунтов, заключается в стремлении оптимизировать работу своих сервисов и освободить ресурсы для активных пользователей. Это также связано с вопросами конфиденциальности и безопасности данных: неиспользуемые аккаунты могут стать потенциальной целью для злоумышленников. Какие еще компании удаляют старые аккаунты Google не единственная компания, которая прибегает к подобным мерам. Другие крупные технологические компании, такие как Microsoft, Twitter, Facebook и Telegram, также регулярно проводят аудит своих пользовательских баз и удаляют неактивные учетные записи. Это стандартная практика в индустрии. Она направлена на поддержание актуальности и эффективности предоставляемых сервисов. Что делать пользователям Чтобы избежать удаления учетной записи, рекомендуется войти в свой аккаунт Google и проявить активность. Если у вас есть данные, которые вы хотите сохранить, стоит воспользоваться инструментами резервного копирования и экспорта данных. Он предоставляется компанией. Также важно следить за сообщениями от Google. Особенно за теми, которые могут содержать уведомления о предстоящем удалении аккаунта и инструкции по предотвращению этого. Информированность и своевременные действия могут помочь российским пользователям сохранить свои учетные записи Google и избежать потери важных данных. Компания предоставляет необходимые инструменты и рекомендации для принятия соответствующих решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России. Данный процесс начнется с 1 декабря 2023 года. Удаление аккаунтов затронет, в частности, Gmail-почту, хранилище Drive и другие сервисы компании. Это решение вызвало множество вопросов и опасений среди российских пользователей Google. URA.RU расскажет о ключевых моментах, которые необходимо знать тем, кого может затронуть данная политика. Удаление аккаунтов коснется тех пользователей, которые на протяжении длительного времени не использовали свои учетные записи. Но это коснется только личных аккаунтов. На учетные записи образовательных учреждений и бизнеса удаление аккаунтов не распространяется. Google, как и многие другие компании, регулярно проводит очистку баз данных. Основная причина, по которой Google приступает к удалению старых и неактивных аккаунтов, заключается в стремлении оптимизировать работу своих сервисов и освободить ресурсы для активных пользователей. Это также связано с вопросами конфиденциальности и безопасности данных: неиспользуемые аккаунты могут стать потенциальной целью для злоумышленников. Google не единственная компания, которая прибегает к подобным мерам. Другие крупные технологические компании, такие как Microsoft, Twitter, Facebook и Telegram, также регулярно проводят аудит своих пользовательских баз и удаляют неактивные учетные записи. Это стандартная практика в индустрии. Она направлена на поддержание актуальности и эффективности предоставляемых сервисов. Чтобы избежать удаления учетной записи, рекомендуется войти в свой аккаунт Google и проявить активность. Если у вас есть данные, которые вы хотите сохранить, стоит воспользоваться инструментами резервного копирования и экспорта данных. Он предоставляется компанией. Также важно следить за сообщениями от Google. Особенно за теми, которые могут содержать уведомления о предстоящем удалении аккаунта и инструкции по предотвращению этого. Информированность и своевременные действия могут помочь российским пользователям сохранить свои учетные записи Google и избежать потери важных данных. Компания предоставляет необходимые инструменты и рекомендации для принятия соответствующих решений.