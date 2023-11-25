«Декатлон» открыл первый магазин в Москве

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В московском ТЦ на месте «Декатлона» открылся Desport Фото:

В Москве открылся первый магазин сети спортивных товаров Desport на месте бывшего магазина «Декатлон». Об этом рассказал директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер.

«Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в Москве в торговом центре «Авиапарк» на месте «Декатлона», — передает слова Кобаррера ТАСС. Он добавил, что сеть планирует к середине декабря открыть большую часть своих торговых объектов, которые ранее принадлежали «Декатлону».

Магазин в торговом центре «Авиапарк» уже открыт для всех покупателей. Впоследствии, планируется постепенное открытие остальных магазинов, большинство из которых будет доступно до 15 декабря. Оставшиеся магазины будут открыты чуть позднее, заключил Кобаррер.

Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» покинул Россию из-за западных санкций. В России было 57 магазинов данной компании. Из-за антироссийских рестрикций организация приостановила поставку товаров. В конце июня прошлого года все магазины, включая онлайн-магазин, закрылись, передает «Общественное телевидение России».

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В Москве открылся первый магазин сети спортивных товаров Desport на месте бывшего магазина «Декатлон». Об этом рассказал директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер. «Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в Москве в торговом центре «Авиапарк» на месте «Декатлона», — передает слова Кобаррера ТАСС. Он добавил, что сеть планирует к середине декабря открыть большую часть своих торговых объектов, которые ранее принадлежали «Декатлону». Магазин в торговом центре «Авиапарк» уже открыт для всех покупателей. Впоследствии, планируется постепенное открытие остальных магазинов, большинство из которых будет доступно до 15 декабря. Оставшиеся магазины будут открыты чуть позднее, заключил Кобаррер. Французский бренд спортивных и туристических товаров «Декатлон» покинул Россию из-за западных санкций. В России было 57 магазинов данной компании. Из-за антироссийских рестрикций организация приостановила поставку товаров. В конце июня прошлого года все магазины, включая онлайн-магазин, закрылись, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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