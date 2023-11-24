24 ноября 2023

Челябинскому губернатору Текслеру показали как реконструируют детский лагерь. Фото

На базе нового лагеря «Абзаково» планируется создание инженерных классов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , текслер алексей
По поручению Алексея Текслера в «Абзаково» будут открыты инженерные классы Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил, как идет реконструкция детского загородного комплекса «Абзаково» на базе которого планируется создание инженерных классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Губернатору показали текущий этап работы.

На месте бывшей туристической базы планируется создать образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов и индивидуальной траектория обучения. Планируется, что школьники с седьмого по одиннадцатый класс будут жить и учиться в лагере весь учебный год, получая вместе со школьным образованием углубленную программу технических и гуманитарных дисциплин.

Завершить реконструкцию четырех корпусов бывшей туристической базы планируется к маю 2024 года. Также планируется строительство жилого корпуса на 300 мест, где будет размещен центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн.

Губернатор Челябинской области (в центре) Инспектирует детский лагерь «Абзаково»
Губернатор Челябинской области (в центре) Инспектирует детский лагерь «Абзаково»

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Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил, как идет реконструкция детского загородного комплекса «Абзаково» на базе которого планируется создание инженерных классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Губернатору показали текущий этап работы. На месте бывшей туристической базы планируется создать образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов и индивидуальной траектория обучения. Планируется, что школьники с седьмого по одиннадцатый класс будут жить и учиться в лагере весь учебный год, получая вместе со школьным образованием углубленную программу технических и гуманитарных дисциплин. Завершить реконструкцию четырех корпусов бывшей туристической базы планируется к маю 2024 года. Также планируется строительство жилого корпуса на 300 мест, где будет размещен центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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