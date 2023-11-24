Челябинскому губернатору Текслеру показали как реконструируют детский лагерь. Фото

На базе нового лагеря «Абзаково» планируется создание инженерных классов

25 ноября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

По поручению Алексея Текслера в «Абзаково» будут открыты инженерные классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил, как идет реконструкция детского загородного комплекса «Абзаково» на базе которого планируется создание инженерных классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Губернатору показали текущий этап работы. На месте бывшей туристической базы планируется создать образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов и индивидуальной траектория обучения. Планируется, что школьники с седьмого по одиннадцатый класс будут жить и учиться в лагере весь учебный год, получая вместе со школьным образованием углубленную программу технических и гуманитарных дисциплин. Завершить реконструкцию четырех корпусов бывшей туристической базы планируется к маю 2024 года. Также планируется строительство жилого корпуса на 300 мест, где будет размещен центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн. Губернатор Челябинской области (в центре) Инспектирует детский лагерь «Абзаково» https://t.me/poolN74/13075 https://t.me/poolN74/13074 https://t.me/poolN74/13074

Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил, как идет реконструкция детского загородного комплекса «Абзаково» на базе которого планируется создание инженерных классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Губернатору показали текущий этап работы. На месте бывшей туристической базы планируется создать образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов и индивидуальной траектория обучения. Планируется, что школьники с седьмого по одиннадцатый класс будут жить и учиться в лагере весь учебный год, получая вместе со школьным образованием углубленную программу технических и гуманитарных дисциплин. Завершить реконструкцию четырех корпусов бывшей туристической базы планируется к маю 2024 года. Также планируется строительство жилого корпуса на 300 мест, где будет размещен центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн.