Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил, как идет реконструкция детского загородного комплекса «Абзаково» на базе которого планируется создание инженерных классов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Мы начинаем развивать направление инженерных классов. Для этого направления многое от педагога зависит, от программы. Подготовка должна быть серьезной. Самое главное — заинтересовать ребенка», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Губернатору показали текущий этап работы.
На месте бывшей туристической базы планируется создать образовательное учреждение с углубленным изучением профильных предметов и индивидуальной траектория обучения. Планируется, что школьники с седьмого по одиннадцатый класс будут жить и учиться в лагере весь учебный год, получая вместе со школьным образованием углубленную программу технических и гуманитарных дисциплин.
Завершить реконструкцию четырех корпусов бывшей туристической базы планируется к маю 2024 года. Также планируется строительство жилого корпуса на 300 мест, где будет размещен центр восстановительной педиатрии и крытый бассейн.
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