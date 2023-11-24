В небе над Пермским краем вновь появится полярное сияние

Астроклуб «Телескоп»: пермяки увидят северное сияние в ночь на 26 ноября

25 ноября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут увидеть северное сияние в ночь на 26 ноября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU С большой долей вероятности можно утверждать, что в ночь на 26 ноября в небе над Пермским краем появится полярное сияние. Его причиной является магнитная буря, рассказали специалисты пермского астроклуба «Телескоп». «Индекс магнитной активности держится на уровне 4,6. Это означает высокую вероятность возникновения северного сияния. Чтобы его увидеть, желательно выйти на улицу после захода солнца, в период с 19:00 до 23:00. Смотреть нужно на север. Сияние должно показаться под созвездием Большой Медведицы или в северной части горизонта, если не помешает облачность», — пояснили прикамские астрономы, передает портал Properm. В прошлый раз полярное свечение было замечено в небе над Прикамьем в ночь на 6 ноября. Его оценили сотрудники МЧС РФ. Пресс-служба ведомства разместила пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым».

С большой долей вероятности можно утверждать, что в ночь на 26 ноября в небе над Пермским краем появится полярное сияние. Его причиной является магнитная буря, рассказали специалисты пермского астроклуба «Телескоп». «Индекс магнитной активности держится на уровне 4,6. Это означает высокую вероятность возникновения северного сияния. Чтобы его увидеть, желательно выйти на улицу после захода солнца, в период с 19:00 до 23:00. Смотреть нужно на север. Сияние должно показаться под созвездием Большой Медведицы или в северной части горизонта, если не помешает облачность», — пояснили прикамские астрономы, передает портал Properm. В прошлый раз полярное свечение было замечено в небе над Прикамьем в ночь на 6 ноября. Его оценили сотрудники МЧС РФ. Пресс-служба ведомства разместила пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым».