В МЧС России оценили красоту северного сияния над Пермским краем. Фото

06 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Яркое свечение появилось в небе в ночь на 6 ноября Фото: Рустам Сагитов © URA.RU Северное сияние в небе над Пермским краем, появившееся в ночь на 6 ноября, оценили сотрудники МЧС РФ. Специалисты пресс-службы ведомства разместили пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым». «Чрезвычайно красивое сияние из Пермского края. Небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС. Невозможно налюбоваться», — написано в ведомственном telegram-канале. Северное сияние является природным явлением оптического характера. При этом верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим или фиолетовым цветами. В РФ самым благоприятным регионом для наблюдения за этим явлением считается город Мурманск из-за своего географического расположения — за полярным кругом. В прошлый раз жители Прикамья наблюдали за северным сиянием в середине сентября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях и мессенджерах. Редкое природное явление становится все более частым для Пермского края Фото: telegram-канал МЧС России Свечение в ночь с 5 на 6 ноября наблюдалось во многих регионах страны Фото: telegram-канал МЧС России

Северное сияние в небе над Пермским краем, появившееся в ночь на 6 ноября, оценили сотрудники МЧС РФ. Специалисты пресс-службы ведомства разместили пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым». «Чрезвычайно красивое сияние из Пермского края. Небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС. Невозможно налюбоваться», — написано в ведомственном telegram-канале. Северное сияние является природным явлением оптического характера. При этом верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим или фиолетовым цветами. В РФ самым благоприятным регионом для наблюдения за этим явлением считается город Мурманск из-за своего географического расположения — за полярным кругом. В прошлый раз жители Прикамья наблюдали за северным сиянием в середине сентября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях и мессенджерах.