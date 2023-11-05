05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В МЧС России оценили красоту северного сияния над Пермским краем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полярное сияние
Яркое свечение появилось в небе в ночь на 6 ноября Фото:

Северное сияние в небе над Пермским краем, появившееся в ночь на 6 ноября, оценили сотрудники МЧС РФ. Специалисты пресс-службы ведомства разместили пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым».

«Чрезвычайно красивое сияние из Пермского края. Небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС. Невозможно налюбоваться», — написано в ведомственном telegram-канале.

Северное сияние является природным явлением оптического характера. При этом верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим или фиолетовым цветами. В РФ самым благоприятным регионом для наблюдения за этим явлением считается город Мурманск из-за своего географического расположения — за полярным кругом.

В прошлый раз жители Прикамья наблюдали за северным сиянием в середине сентября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях и мессенджерах.

Редкое природное явление становится все более частым для Пермского края
Редкое природное явление становится все более частым для Пермского края
Фото:
Свечение в ночь с 5 на 6 ноября наблюдалось во многих регионах страны
Свечение в ночь с 5 на 6 ноября наблюдалось во многих регионах страны
Фото:

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Северное сияние в небе над Пермским краем, появившееся в ночь на 6 ноября, оценили сотрудники МЧС РФ. Специалисты пресс-службы ведомства разместили пост с фотографией необычного явления, назвав его «чрезвычайно красивым». «Чрезвычайно красивое сияние из Пермского края. Небесное свечение скрасило ночное дежурство подразделений МЧС. Невозможно налюбоваться», — написано в ведомственном telegram-канале. Северное сияние является природным явлением оптического характера. При этом верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим или фиолетовым цветами. В РФ самым благоприятным регионом для наблюдения за этим явлением считается город Мурманск из-за своего географического расположения — за полярным кругом. В прошлый раз жители Прикамья наблюдали за северным сиянием в середине сентября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях и мессенджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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